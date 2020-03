Twitter elimina dos vídeos indebidos de Bolsonaro sobre su visita a Brasilia

La red social Twitter bloqueó dos vídeos publicados en el perfil oficial del presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que mostraban la visita que realizó este domingo por varios puntos de Brasilia, en contra de las recomendaciones sanitarias para contener el coronavirus.



"Este tuit ya no está disponible porque incumplió las reglas de Twitter", aparece escrito ahora en la línea cronológica del perfil del mandatario.



En los dos vídeos eliminados, el presidente de Brasil, de 65 años, defendía el fin de las medidas de confinamiento vigentes en muchos de los estados de su país y el uso de la cloroquina para tratar la enfermedad, a pesar de que su efectividad aún no está totalmente comprobada.



En una nota enviada a medios locales, Twitter recordó que recientemente incluyó entre sus criterios de exclusión de mensajes aquellos que fueran "contra informaciones de salud pública orientadas por fuentes oficiales y que puedan colocar a las personas en mayor riesgo de transmitir COVID-19".



El primero de los vídeos bloqueados transcurría en Taguatinga, una de las ciudades satélite de la capital brasileña, y en él Bolsonaro conversaba con un vendedor ambulante de pinchos de carnes.



"He hablado con el pueblo y ellos quieren trabajar. Es lo que he dicho desde el comienzo. Vamos a tomar cuidado, mayor de 65 (años) que se quede en casa", señaló el gobernante.



También comentó a los vecinos que la cloroquina, un medicamento usado contra la malaria y otras enfermedades, "está funcionando en todos los lugares" contra el nuevo virus.



Este domingo el gobierno del estado de Bahía (nordeste) informó de la muerte por coronavirus de un hombre de 74 años al que se la había administrado ese fármaco.



En el segundo vídeo bloqueado Bolsonaro aparece en una carnicería en Sobradinho, también en la región metropolitana de Brasilia, para decir que "el desempleo ha aterrorizado a las personas".



Solo permanece sin vetar por Twitter su visita a la localidad de Ceilandia, donde se acercó a las puertas de un comercio e intercambió unas palabras con una mujer, en medio de una nube de curiosos que intentaba registrar el momento con sus teléfonos móviles.



También está disponible la rueda de prensa que ofreció al término de su paseo por Brasilia.



La escapada de Bolsonaro, que no se registró en su agenda oficial, se produce un día después de que su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, valorase la necesidad de quedarse en casa, incluso para los jóvenes, y de evitar aglomeraciones para contener la pandemia.



Bolsonaro, vía decreto, permitió que sigan en funcionamiento las casas de loterías y los templos religiosos, aunque la Justicia derribó la medida. Sin embargo, este domingo anunció que recurrirá en instancias superiores dicha sentencia.



"Tenemos el problema del virus, nadie lo niega, pero también la cuestión del desempleo. El empleo es esencial", insistió el jefe de Estado a los periodistas tras su visita por Brasilia.



"Tengo que tomar decisiones, no puedo tomar decisiones encima del muro y actuar políticamente correcto porque la nación se hunde", añadió.



Brasil ha registrado hasta el momento 136 muertes con coronavirus, veintidós más en el último día, mientras que los casos confirmados se incrementaron un 9 % en 24 horas hasta los 4.256, según informó este domingo el Ministerio de Salud.