Twitter prohíbe mensajes de usuarios que desean la muerte de Trump

La semana pasada se dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania, dieron positivo a coronavirus Covid-19. Por supuesto la noticia repercutió en el ámbito internacional, en la bolsa y también en las redes sociales en donde algunos usuarios le desearon lo peor al mandatario violando las normas de Twitter.

Solo una horas después de que se revelara que el presidente tenía Covid-19 algunas personas expresaron en las plataformas sociales que estaban a favor del virus. Sin embargo, a pesar de la libertad de expresión que existe en redes como Twitter, esos comentarios van en contra de las reglas que no permiten tweets que deseen o esperen la muerte de alguien.

Twitter le dijo al medio estadounidense Motherboard que la regla ha estado en vigor desde abril de este año. Aunque, ya en 2019, se podía leer que entre las reglas estaba la prohibición de desear o esperar un daño grave a una persona o grupo de personas.

La red de microbloggin prohíbe contenido que desee, espere o exprese un deseo de muerte, daños corporales graves o enfermedades fatales contra un individuo o grupo de personas. "Esto incluye, pero no se limita a: Esperar que alguien muera como resultado de una enfermedad grave", el caso del presidente Donald Trump.

Tampoco es posible desear que alguien sea víctima de un accidente grave o decir que un grupo de personas merece una lesión física grave.

Es así que aquellos usuarios que aprovecharon la ocasión para mostrar su poca simpatía hacia el mandatario deberían recibir un mensaje para que eliminen el tweet o su cuenta podría quedar suspendida.

No obstante, muchos usuarios han hecho notar que la eliminación de los mensajes de muerte se debe a que están relacionados con una figura del calibre de Trump pues, en otros casos, no siempre se actúa con tanta rapidez o efectividad.

Por otra parte, vale la pena señalar que un portavoz de Facebook dijo que su plataforma también está eliminando contenido que desea la muerte del presidente, incluidos comentarios y publicaciones que lo etiquetan.

Respecto a Trump, Sean Conley, médico personal del presidente estadounidense declaró que si bien el mandatario aún "no está fuera de peligro" volverá a la Casa Blanca este lunes después de estar tres días ingresado en el hospital, en los que ha experimentado al menos dos bajadas de oxígeno.