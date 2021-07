Twitter será responsable de lo que publiquen sus usuarios en la India

Desde hace algunos meses Twitter ha sido cuestionada por el gobierno de la India por el contenido que permite publicar en la plataforma. En febrero de 2020 las autoridades ordenaron a la plataforma borrar "contenido que fomenta la insurrección" bajo la amenaza de que sus empleados podrían ir a la cárcel. Y las tensiones entre ambas partes solo han aumentado pues la empresa perdió la protección de responsabilidad contra el contenido, lo que significa que será responsable de lo que publiquen sus usuarios en aquel país.

De acuerdo con información de medios como Engadget, Twitter ya no disfruta de la protección de responsabilidad contra el contenido generado por el usuario en la India. El gobierno anunció la medida en una presentación judicial esta semana argumentando que la red social estadounidense no cumple con las nuevas reglas locales de TI, que se dieron a conocer en febrero y entraron en vigencia a fines de mayo.

Y es que el tribunal indio, y no el gobierno indio, tiene el poder de decidir si Twitter puede mantener sus protecciones de puerto seguro, es decir que la plataforma no es responsable de lo que sus usuarios publican o comparten en línea. Bajo este amparo, por ejemplo, si alguien insulta a otro en Twitter, la persona puede pedir a la empresa que elimine la publicación, luego de ir a la corte y obtener una orden, pero la plataforma no es legalmente responsable de agravio.

Sin embargo, sin la protección, Twitter, que según la firma de información móvil App Annie, tiene más de 100 millones de usuarios en India, es responsable en el papel de todo lo que esos usuarios dicen en su plataforma.

La razón que las autoridades están dando para quitarle a Twitter dicha protección es que, a diferencia de otras compañías como Google o Facebook, no ha cumplido con todas las reglas de TI que, entre otras elementos, obligan a las plataforma de medios sociales con más de 5 millones de usuarios en la India, a eliminar el contenido dentro de las 36 horas posteriores a un aviso legal y utilizar procesos automatizados para eliminar material ofensivo. Además, deben nombrar a tres ejecutivos a tiempo completo, que deben ser residentes de la India, para cumplir con las normas, quejas y trabajar en coordinación con las fuerzas del orden.

El tribunal enfatizó que Twitter no ha cumplido con ninguno de estos requisitos y que su decisión no tiene nada que ver con un acto de censura. "Todas las plataformas de redes sociales son bienvenidas para hacer negocios en India. Pueden criticarme a mí, al primer ministro o a cualquiera. El problema es el mal uso de las redes sociales. Algunos de ellos dicen que estamos sujetos a las leyes estadounidenses. Usted opera en la India, gana mucho dinero, pero asumirá la posición de que se regirá por las leyes estadounidenses. Esto es claramente inaceptable", dijo el ministro de TI de India, Ravi Shankar Prasad, en una conferencia la semana pasada.

Las condiciones a enfrentar

Con la protección de responsabilidad eliminada, los ejecutivos de Twitter en India podrían enfrentar varios cargos penales por contenido considerado objetable en la plataforma. La policía india ya ha presentado al menos cinco casos contra la empresa o sus funcionarios en el país por una serie de casos, incluidos algunos relacionados con pornografía infantil y contenido blasfemo.

Incluso, se dio a conocer que un escuadrón especial de la policía de Delhi realizó una visita sorpresa a dos de las oficinas de Twitter a fines de mayo, lo que muchos percibieron como una táctica de intimidación. Twitter dijo en ese momento que estaba " preocupado por los acontecimientos recientes relacionados con nuestros empleados en India y la posible amenaza a la libertad de expresión de las personas a las que servimos".

En la respuesta de la compañía de tecnología también solicitaron al gobierno indio que le otorgara tres meses adicionales para cumplir con las nuevas reglas de TI y agregó que tiene la intención de cumplir con las normas.