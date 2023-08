Ucrania acusa a Rusia de atacar intencionalmente a rescatistas

Las autoridades ucranianas acusaron el martes a Rusia de atacar intencionalmente a rescatistas, mientras el saldo de muertos por dos ataques con misiles rusos contra edificios residenciales en una ciudad ucraniana ascendió a siete.

Los fallecidos por el ataque del lunes en la noche contra la ciudad de Pokrovsk fueron cinco civiles, un rescatista y un soldado, dijo el gobernador de la región de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Docenas de personas resultaron heridas, en su mayoría policías, personal de emergencia y soldados que habían acudido al lugar para ayudar a civiles.

Los misiles rusos impactaron en el centro de Pokrovsk, que está en la región oriental de Donetsk, parcialmente ocupada por Rusia. El personal de emergencia seguía despejando escombros el martes. Los misiles Iskander, que cuentan con localizadores que los hacen más exactos, cayeron a unos 40 minutos uno del otro, dijo Kyrylenko.

Desde el inicio de la guerra, Rusia ha atacado lugares a los que ya había golpeado unos 30 minutos antes, con frecuencia impactando a los rescatistas que habían acudido a la zona. Es una táctica —apodada "golpe doble" en la jerga militar— que Rusia también ha aplicado en la guerra civil siria.

"Todos (los policías) estaban allí porque se necesitaban, estaban dedicando sus esfuerzos a rescatar a la gente tras el primer impacto", relató el martes Ivan Vyhivskyi, comandante de la Policía Nacional de Ucrania. "Ellos sabían que debajo de los escombros estaban los heridos. Los rescatistas estaban allí para responder, cavar, sacar a la gente, rescatarla. Y el enemigo intencionalmente atacó el mismo lugar una segunda vez".

El Ministerio de Defensa de Rusia aseveró que atacó un puesto de mando del ejército ucraniano en Pokrovsk. Ninguna de las versiones se pudo confirmar de manera independiente.

Entre los heridos estaba Volodymyr Nikulin, un policía original de Mariúpol, una ciudad ucraniana ahora ocupada por los rusos.

Nikulin acudió al lugar tras el impacto del primer misil y resultó herido por el segundo, a causa de esquirlas que le alcanzaron el pulmón y la mano del lado izquierdo.

"Hoy no es un día feliz para mí, porque los criminales rusos cometieron otro crimen terrible en Pokrovsk", expresó Nikulin en un video enviado a The Associated Press desde el hospital de la ciudad.

En el video se le ve acostado en la cama sin camisa, con sangre a su costado y en la mano. Se mueve con dolor para exhibir sus heridas.

Apuntando la cámara para mostrar a otras personas heridas en el hospital, dice: "Miren, estos son los héroes ucranianos que ayudaron a la gente (herida)".