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Ucrania ataca un puerto ruso

Por El Universal

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
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Ucrania ataca un puerto ruso

Kiev, Ucrania.- Ucrania lanzó el domingo una oleada de ataques contra objetivos petroleros rusos, al alcanzar un puerto clave de carga en el mar Báltico y dos petroleros que, según Ucrania, se utilizaron ilegalmente para transportar crudo ruso.

Un ataque nocturno con drones provocó un incendio en el puerto de Primorsk, el mayor puerto ruso de exportación de petróleo en el mar Báltico, según el gobernador regional ruso Alexander Drozdenko.

El puerto, operado por la empresa petrolera estatal rusa Transneft, tiene capacidad para manejar cientos de millas de barriles al día. Primorsk, que fue atacado varias veces en marzo, se encuentra a más de 1.000 kilómetros (620 millas) de Ucrania, entre la frontera ruso-finlandesa y la segunda ciudad más grande de Rusia, San Petersburgo.

El gobernador local Drozdenko indicó que el ataque con drones no provocó un derrame de petróleo, pero no hizo comentarios inmediatos adicionales sobre víctimas o daños.

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Pero el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que las fuerzas ucranianas destruyeron varios objetivos militares y de otro tipo, además de infligir daños significativos a la infraestructura del puerto petrolero.

"Otro portador ruso de misiles Kalibr está fuera de servicio. El alcalde general Yevhen Khmara informó sobre la destrucción exitosa de objetivos en el puerto de Primorsk", escribió Zelenski en una publicación en Telegram el domingo.

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