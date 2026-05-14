Ucrania, bajo fuego ruso

Kiev, Ucrania.- Rusia disparó al menos 800 drones en una enorme andanada diurna contra unas 20 regiones de Ucrania el miércoles, matando al menos a seis personas e hiriendo a decenas, incluidos niños, en uno de los ataques más prolongados de Moscú en la guerra de cuatro años, afirmó el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

El ataque comenzó a media mañana y horas duras en la capital, Kiev, la ciudad occidental de Leópolis cerca de Polonia, y el puerto de Odesa en el mar Negro, entre otros centros de población, dijo Zelenski en Telegram.

"Nuestros soldados están defendiendo a Ucrania, pero el objetivo evidente de Rusia es sobrecargar las defensas aéreas", dijo Zelenski, cuando el bombardeo se prolongaba hasta la última hora de la tarde. Advirtió que una ofensiva con misiles de crucero y balísticos podría seguir a la andanada de drones.

También sacudió a los vecinos. El primer ministro húngaro Péter Magyar dijo que su nuevo gobierno ha convocado al embajador ruso para un ataque con drones cerca de la frontera de Hungría, en un cambio significativo respecto a las relaciones amistosas con Moscú de su predecesor Viktor Orbán.

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Tres personas murieron en un ataque con drones en la región de Rivne al oeste de Kiev, según Oleksandr Koval, jefe de la administración militar regional.

Trump dijo el martes que cree que Moscú y Kiev pronto alcanzarán un acuerdo para poner fin a los combates.

"El fin de la guerra en Ucrania de verdad creo que está muy cerca. Lo crean o no, se está acercando", declaró Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca rumbo a una trascendental cumbre en Beijing.