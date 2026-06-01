Ucrania golpea objetivos energéticos

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Kiev, Ucrania.- Ucrania rechazó el domingo las afirmaciones de Moscú de que un dron ucraniano alcanzó la central nuclear de Zaporiyia, la cual se encuentra bajo control de Rusia, mientras Kiev lanzaba nuevos ataques contra instalaciones energéticas rusas.

El Estado Mayor General de Ucrania dijo que drones ucranianos atacaron la refinería de Saratov, en el suroeste de Rusia, provocando un "incendio a gran escala". Indicó que se estaba aclarando el alcance de los daños y afirmó que la refinería ha estado abasteciendo el esfuerzo belico de Moscú.

La refinería pertenece a la empresa petrolera estatal rusa Rosneft. El gobernador local Roman Busargin aseguró que drones ucranianos dañaron la infraestructura civil, pero no dio más detalles. El canal noticioso ruso Astra señaló que una refinería de petróleo estaba en llamas en la ciudad de Saratov.

Ucrania ha redoblado sus ataques en los últimos meses contra instalaciones de petróleo y gas de Rusia, afirmando que el sector energético ayuda a financiar y alimenta directamente la invasión de Moscú, que ya supera los cuatro años.

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Restos de un dron también provocaron un incendio en una instalación de almacenamiento de combustible en la región de Rostov, en el suroeste de Rusia, informó el gobernador Yuriy Slyusar. Añadió que residentes de viviendas cercanas fueron evacuados.