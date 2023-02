Ucrania, molesta por comentarios de ejecutiva de Starlink

Los ucranianos reaccionaron el jueves con perplejidad y cierto enfado a los comentarios de una alta ejecutiva de Starlink acerca de que su país ha "convertido en un arma" el servicio de internet por satélite, el cual ha sido fundamental para su lucha contra la invasión rusa.

Gwynne Shotwell, la presidenta de SpaceX —que gestiona Starlink_, también habría declarado el miércoles en el mismo lugar que la empresa controlada por Elon Musk ha tomado medidas no especificadas para impedir que el ejército ucraniano utilice la tecnología de Starlink contra los invasores rusos.

La red de satélites de órbita baja ha sido crucial para el uso de drones en el campo de batalla por parte de Ucrania —un elemento central en la guerra que comenzó hace un año_, y los defensores del país no tienen una alternativa viable. Los enlaces por satélite ayudan a los combatientes ucranianos a localizar al enemigo y dirigir los ataques de artillería de largo alcance.

Durante una conferencia en Washington, D.C., Shotwell dijo que la compañía estaba "realmente encantada de poder proporcionar a Ucrania conectividad y ayudarles en su lucha por la libertad. Nunca se pretendió convertirlo en un arma. Sin embargo, los ucranianos lo han aprovechado de formas no intencionadas y que no formaban parte de ningún acuerdo".

Hablando por separado con periodistas de The Wall Street Journal y otras organizaciones de noticias después, Shotwell añadió que SpaceX ha tomado medidas para restringir el uso de Starlink con fines militares por parte de Ucrania.

"Hay cosas que podemos hacer para limitar su capacidad de hacerlo", dijo, de acuerdo con los reportes de los medios, sin ofrecer detalles. "Hay cosas que podemos hacer, y que hemos hecho".

Esto provocó la molestia de uno de los principales asesores del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. En un tuit, Mykhailo Podolyak dijo que SpaceX tiene que decidir si está del lado de Ucrania o del "'derecho' de Rusia a matar y apoderarse de territorios".

No estaba claro si los comentarios de Shotwell del miércoles se hicieron a instancias de Musk, fundador, director general e ingeniero en jefe de SpaceX. Un correo electrónico enviado a SpaceX en busca de comentarios no fue respondido de momento.

No había indicios de interrupción del servicio Starlink en Ucrania.

En un comunicado, el ministro de Transformación Digital del país, Mykhailo Fedorov, informó de que "no hay problemas con el funcionamiento de las terminales de enlace de Starlink en Ucrania". Un funcionario del ministerio familiarizado con la situación dijo que las comprobaciones realizadas el jueves en ciudades cercanas al frente de guerra no encontraron indicios de problemas con la cobertura de Starlink. El funcionario habló a condición de no ser identificado.