UE convoca a líderes de Kosovo y Serbia por temor a un nuevo conflicto abierto

La Unión Europea convocó a los líderes de Serbia y Kosovo a una reunión urgente el jueves para tratar frenar una serie de enfrentamientos violentos cerca de su frontera que avivan el temor a un nuevo conflicto abierto.

El jefe de política del bloque, Josep Borrell, dijo que mantendría "reuniones urgentes" con el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, y con el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, en Bruselas. No estaba claro si los dos mandatarios se verán cara a cara o si solo dialogarán por separado con Borrell.

"Necesitamos una desescalada inmediata y nuevas elecciones en el norte con la participación de los serbokosovares. Esto es primordial para la región y (la) UE", tuiteó Borrell antes de las conversaciones. Desde hace años, el bloque de 27 naciones encabeza el diálogo para reconciliar a los dos enemigos aunque con poco éxito.

Serbia y su antigua provincia Kosovo llevan décadas enfrentadas. La guerra que libraron en 1998 y 1999 dejó más de 10.000 muertos, en su mayoría albanokosovares. Belgrado se ha negado a reconocer la declaración de independencia de Kosovo de 2008.

Las tensiones volvieron a surgir de nuevo el mes pasado luego de que la policía kosovar tomó edificios municipales en el norte del país, donde los serbios son mayoría, para instalar a alcaldes de etnia albanesa que salieron elegidos en unos comicios locales boicoteados por los serbios.

Serbia ha puesto a sus tropas fronterizas en alerta máxima ante los recientes choques entre serbokosovares de un lado, y la policía kosovar y las fuerzas de paz encabezadas por la OTAN, del otro. En las últimas semanas, la OTAN ha enviado refuerzos a la zona.

Las tensiones continuaron la semana pasada con la explosión de tres granadas de aturdimiento cerca de comisarías en el norte de Kosovo, mientras que los serbokosovares protestaron ante edificios municipales.

Borrell lleva días intentando que Kurti y Vucic viajen a Bruselas, pero se habían negado hasta ahora.

Sin embargo, Vucic dijo que no hablará con Kurti en la capital belga. "No tengo nada que hablar con él", señaló en declaraciones a la cadena estatal RTS. Según el presidente, no puede haber negociaciones hasta que se libere a los serbios detenidos por atacar a la policía kosovar y a las tropas de la OTAN.