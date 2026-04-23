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UE desbloqueará préstamo a Kiev

Mientras el petróleo fluye hacia Hungría y Eslovaquia

Por AP

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
A
UE desbloqueará préstamo a Kiev

Bruselas, Bélgica.- La Unión Europea está por avalar un enorme préstamo para Ucrania, mientras el petróleo comenzaba a fluir de nuevo a través de un oleoducto clave hacia Hungría y Eslovaquia, lo que eliminó un obstáculo importante para aprobar los fondos.

Ukrtransnaft, operador del oleoducto Druzhba en Ucrania, informó a los dos países que el petróleo ruso iba en camino y debería llegar a primera hora del jueves. A diferencia de la mayor parte del resto de la UE, Hungría y Eslovaquia todavía dependen de Rusia para cubrir sus necesidades energéticas.

Los enviados de la UE, mientras tanto, iniciarán un procedimiento político para respaldar el préstamo. Los gobiernos nacionales tienen 24 horas para presentar objeciones por escrito y, si ninguno de los 27 países miembros lo hace, el préstamo podría aprobarse el jueves por la tarde, justo cuando los líderes de la UE se reúnan para una cumbre en Chipre. Un nuevo paquete de sanciones contra Rusia también podría aprobarse este jueves.

Ucrania necesita con urgencia el paquete de préstamos de 90,000 millones de euros (106,000 millones de dólares), acordado originalmente en diciembre, para apuntalar su economía devastada por la guerra y ayudar a mantener a raya a las fuerzas rusas los próximos dos años.

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Durante meses, los dos países han acusado a Ucrania de no reparar el oleoducto. Kiev y la mayoría de sus aliados europeos se oponen a las importaciones de petróleo ruso, que han contribuido a financiar los cuatro años que lleva la guerra.

En redes sociales, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski dijo que "Ucrania está cumpliendo sus obligaciones" y "esperamos que la parte europea también cumpla".

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