UE insta a Irán a respetar pacto nuclear y lamenta sanciones impuestas por EU

BRUSELAS (AP) — La Unión Europea instó el jueves a Irán a respetar el acuerdo internacional que limita las ambiciones nucleares iraníes, y afirmó que aspira a seguir comerciando con el país pese a las sanciones de Estados Unidos.

La UE y las grandes potencias europeas _Gran Bretaña, Francia y Alemania_ indicaron que "ven con gran preocupación el comunicado realizado por Irán relativo a sus compromisos" del acuerdo nuclear.

El comunicado conjunto se envió en un intento de preservar el acuerdo nuclear de 2015 alcanzado con Irán, al día siguiente de que Teherán marcara un plazo límite para encontrar una solución que compense la retirada unilateral de Estados Unidos el año pasado y la reintroducción de las sanciones estadounidenses contra Irán.

"Seguimos totalmente comprometidos con la conservación y aplicación completa" del acuerdo, respaldado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, señalaron las naciones europeas.

El gobierno de Donald Trump sacó a Estados Unidos del pacto hace un año, afirmando que no hace nada por evitar que Irán desarrolle misiles o desestabilice Oriente Medio. Los europeos insisten en que el pacto es un pilar importante de la seguridad regional y global y nunca pretendió abordar esos asuntos.

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo el miércoles en un mensaje televisado que los firmantes del pacto tenían 60 días para encontrar un plan que proteja a su país _ya sumido en una crisis económica_ de las sanciones impuestas por Trump.

Las potencias europeas dijeron "lamentar la reimposición de sanciones" por parte de Estados Unidos y siguen determinadas "a continuar los esfuerzos por permitir la continuación del comercio legítimo con Irán".

Los europeos han diseñado un complejo sistema para no efectuar transacciones financieras directas con Irán y así evitar posibles sanciones estadounidenses. El sistema, llamado INSTEX, aún no está operativo porque Irán no ha completado su parte del sistema.

El bloque dijo que espera seguir impulsando ese mecanismo. También ha introducido un "estatuto de bloqueo" que protege a las empresas europeas de los efectos de las sanciones estadounidenses, pero muchas corporaciones internacionales hacen más negocios en Estados Unidos que en Irán y ya han cortado sus lazos con Teherán para evitar ser señaladas por Washington.

"Pedimos a los países que no forman parte del (acuerdo) que eviten tomar posiciones que impidan la capacidad de los miembros restantes de cumplir la totalidad de sus compromisos", indicaron las potencias europeas en un mensaje implícito al gobierno estadounidense.

Pese a la acalorada retórica, los europeos insisten en que solo el Organismo Internacional de Energía Atómica puede juzgar si Irán sigue cumpliendo su parte del acuerdo nuclear. Más de una docena de reportes han indicado que Teherán lo ha cumplido por ahora. Se espera otro informe para finales de mayo.

El portaviones estadounidense Abraham Lincoln atravesó el jueves el Canal de Suez a su paso hacia el Golfo Pérsico, informó Mohab Mameesh, director de la autoridad del canal. La agencia noticiosa egipcia MENA dijo que el agregado militar estadounidense en El Cairo, general Ralph Groover, fue a la zona del canal para inspeccionar la embarcación.