UE pide a Estados Unidos contención ante Irán y asegura que mantendrá acuerdo nuclear

"Pompeo lo ha oído claramente de nosotros, no solo de mí, sino también de otros ministros de países de la UE: vivimos en un momento crucial, delicado, la actitud más relevante, más responsable, es y debería ser la máxima contención y evitar cualquier escalada del lado militar", dijo la alta representante de la Unión para la Política Exterior, Federica Mogherini, en una rueda de prensa.



Mogherini se pronunció así al término de un Consejo de ministros de Exteriores en Bruselas, adonde se desplazó Pompeo tras cambiar en las últimas horas su plan de viaje a Rusia.



Aunque el jefe de la diplomacia estadounidense no participó en la sesión conjunta de trabajo, sí mantuvo reuniones bilaterales con los ministros de Francia, Alemania y el Reino Unido, así como con Mogherini.



"La UE siempre anima al diálogo y al compromiso diplomático. Siempre apoyamos cualquier oportunidad de negociar. Mejor hablar que no hacerlo, y especialmente cuando surgen tensiones", indicó la política italiana, quien instó igualmente a Irán a que mantenga el cumplimiento de todos los requisitos del acuerdo logrado en 2015 por el que se comprometió a no desarrollar armas nucleares.



"Lo mismo haremos de nuestra parte para seguir implementando el acuerdo nuclear", añadió, a la vez que recordó que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el "único" capacitado para verificar si Irán ha cumplido sus compromisos, ha vuelto a confirmar que no se ha salido de lo pactado.



Las discusiones sobre ese pacto han protagonizado la jornada en Bruselas, después de que Teherán amenazase con bloquear el estratégico estrecho de Ormuz si las sanciones impuestas por EEUU tras su retirada del acuerdo atómico impiden sus exportaciones de petróleo, vitales para la economía del país.



Por su parte, EEUU ha enviado en la última semana al golfo Pérsico el portaaviones USS "Abraham Lincoln", el buque de asalto anfibio USS "Arlington", misiles Patriot y bombarderos.



Mogherini se reunió igualmente con los ministros de Francia, el Reino Unido y Alemania, los países europeos que participaron en la consecución del acuerdo iraní y que han desarrollado un instrumento financiero para que las empresas que quieran seguir haciendo negocios en Irán puedan esquivar las sanciones estadounidenses.



Según dijo, las primeras transacciones podrían llevarse a cabo en las próximas semanas.



"Estamos tratando de salvar ese acuerdo, haciendo todo lo posible por que no zozobre", indicó por su parte el ministro español de Exteriores y Cooperación en funciones, Josep Borrell.



En su opinión, EEUU "ya ha ido muy lejos" al retirarse del acuerdo y reintroducir sanciones a Teherán, y ahora "lo importante es que Irán no les siga" y lograr mantener las contrapartidas ofrecidas a ese país para que no retome su programa nuclear.



Borrell no mostró esperanzas de que se pueda reabrir la negociación del acuerdo, "cuando EEUU ha tomado las decisiones que ha tomado".



Para el ministro español, la visita inesperada de Pompeo hoy a Bruselas demuestra la importancia que da EEUU a los "desencuentros" que mantiene con los europeos no sólo en el caso de Irán, sino también sobre Venezuela o incluso el impulso que la UE ha decidido dar a su industria militar.



"EEUU no tiene por qué ver en ello nada que les incomode", comentó Borrell, especialmente en la medida en que "nuestras capacidades militares sean complementarias a las suyas".



Por otra parte, Mogherini afirmó que abordó la crisis venezolana en su encuentro con Pompeo, en el que le informó sobre los avances del grupo internacional de contacto que la UE ha impulsado con países europeos y latinoamericanos para tratar de que se den las condiciones para celebrar nuevas elecciones presidenciales en Venezuela.



"Vi mucho interés por su parte", dijo la política italiana sobre Pompeo, con el que compartió "algunas ideas concretas para una salida democrática pacífica a esta crisis".



La UE siempre ha rechazado la posibilidad de cualquier intervención militar en Venezuela, mientras que EEUU no la ha descartado.



Mogherini indicó que el grupo de contacto enviará pronto una misión a Caracas "a nivel de viceministros" para dialogar con las diferentes partes enfrentadas en esa crisis.