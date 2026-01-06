Ultraderechista Kast, proclamado presidente

SANTIAGO.- El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó oficialmente el lunes al ultraderechista José Antonio Kast como el presidente electo del país, después de que se impusiera con casi el 60% de los votos en la segunda vuelta electoral del pasado diciembre.

Kast, líder del Partido Republicano, fue elegido el nuevo gobernante del país sudamericano al conseguir el 58,17% de los votos frente al 41,83% logrado por la candidata oficialista de izquierda Jeannette Jara el 14 de diciembre.

El ultraderechista recibió el acta de proclamación para estar al mando de Chile en el período 2026-2030 durante un acto celebrado en la sede del Tricel en Santiago al que asistieron los representantes de todos los partidos políticos, a excepción de los líderes del Partido Comunista.

"El Tribunal Calificador de Elecciones... ha declarado válido y ajustado de derecho el proceso electoral llevado a cabo con motivo de la segunda votación para presidente de la República", anunciaron los magistrados, poniendo fin al ciclo electoral iniciado el año pasado.

Kast, abogado ultraconservador de 59 años, asumirá el poder el próximo 11 de marzo, cuando reciba la banda presidencial de manos de Gabriel Boric.