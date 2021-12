Ultraderechista neerlandés, condenado a eliminar tuits sobre holocausto y covid-19

La Justicia neerlandesa condenó este miércoles al líder de un partido ultraderechista, Thierry Baudet, a eliminar varios mensajes que escribió en su cuenta en la red social Twitter en los que compara las restricciones aplicadas para frenar los contagios en pandemia con el Holocausto.

El líder de Foro para la Democracia (FvD) tampoco podrá usar imágenes del Holocausto en los debates parlamentarios sobre las medidas dictadas por la pandemia, según un fallo de una corte neerlandesa tras un procedimiento iniciado por el Comité de Consulta Judía (CJO), el Centro de Información y Documentación de Israel (CIDI) y cuatro supervivientes judíos.

Tanto Baudet como otros diputados del FvD han hecho repetidamente comparaciones entre las restricciones y la Segunda Guerra Mundial, tanto dentro como fuera del Parlamento neerlandés. El líder del partido ha publicado en redes sociales tres mensajes específicos donde utiliza el mismo argumento comparativo contra el gobierno.

En un mensaje publicado el 14 de noviembre calificaba a las personas que rechazan recibir una vacuna de "nuevos judíos" y, dos días después, comparó a un niño al que no se le permitió acudir a una fiesta de San Nicolás con un menor con una estrella de David en la espalda en el gueto de Lodz, en la Polonia ocupada.

El 29 de noviembre, el político publicó otra foto del campo de concentración de Buchenwald, en Alemania, para hablar de la posible aplicación del sistema 2G, por el que las personas no vacunadas quedan excluidas del pase covid a pesar de dar negativo en un test. "¿Cómo es posible que todavía no se vea que la historia se repite?", preguntó, contestando que la situación es "una ironía en su máxima expresión".

Baudet recibirá una sanción de 25.000 euros por día que no elimine los tuits en los que hace esas comparaciones o por cada vez que infrinja la prohibición de hacer esta comparación entre las restricciones por la covid-19 y el Holocausto, o el periodo previo a esa masacre.

Aunque la Justicia no cree que Baudet busque restar importancia al Holocausto con sus declaraciones sino hacer una crítica a las políticas aplicadas por la pandemia, "al hacer una comparación entre la política del coronavirus y la persecución de los judíos, que son desproporcionadas entre sí, se minimiza implícitamente" lo ocurrido a la población judía, dice el juez.

Baudet es, por tanto, culpable de crear "un caldo de cultivo" del antisemitismo, argumento usado por la acusación, que consideró que las declaraciones del ultraderechista convierten el Holocausto "en algo con lo que se pueden hacer comparaciones y eso ignora el carácter único del Holocausto y lo hace parecer menos malo" de lo que fue.

"No poder entrar a un bar por una decisión personal, no por una vacuna, no es como matar a un millón de personas solo por ser quienes son", lamentó Ronny Naftaniel del CJO.

El abogado de Baudet, Gerard Spong, defendió que las declaraciones de su cliente fueron sacadas de contexto porque eran "una advertencia general sobre el resultado de la exclusión de personas no vacunadas" y denunció que las organizaciones judías parecen reclamar "el derecho exclusivo de comparaciones con el Holocausto".