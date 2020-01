Un colombiano finge estar secuestrado para no ir a su propia boda

Un colombiano de 55 años fingió estar secuestrado para evitar asistir a su matrimonio el fin de semana pasado, en el municipio de Pitalito, departamento del Huila (sur), informó la Policía.



"Después de activar la búsqueda y rescate del desaparecido y cerrar las vías del municipio, la Policía logró contactar con él y confirmó que se encontraba en casa de un familiar y que estaba en muy buen estado de salud", relató a periodistas el comandante de la estación de Policía de Pitalito, Néstor Vargas.



Los policías recibieron el día de la boda "una llamada por parte de amigos de la supuesta víctima, quienes aseguraban que un hombre a punto de casarse habría sido abordado por dos sujetos en motocicleta y con armas de fuego que lo habrían secuestrado", detalló.



Las unidades de Policía Nacional llegaron al lugar para recolectar información y ponerse en contacto con la compañera sentimental, que confirmó que ese mismo día en la noche iban a contraer nupcias.



Las autoridades locales cerraron las principales vías de acceso al municipio y junto al Gaula, la unidad de la Policía especializada en la lucha contra el secuestro, se activó la búsqueda y rescate.



Finalmente, las unidades policiales lograron tomar contacto con el hombre y confirmaron que se encontraba en casa de un familiar", señaló el comandante.



El hombre manifestó no saber nada sobre el supuesto secuestro y ahora se encuentra "en paradero desconocido", explicaron este jueves fuentes policiales.



"No ha hablado con nadie por la vergüenza que le habría supuesto su descubrimiento", añadieron.



De acuerdo con Vargas, el hombre, cuya entidad no trascendió, ya había evitado casarse el año pasado en la misma fecha en una situación similar.



El sujeto puede enfrentarse a "un proceso de índole penal, por el delito de tentativa de secuestro", expresó el comandante de Pitalito, al explicar que la Policía remitirá el caso a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que asuma la investigación.