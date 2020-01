Un jabón desata escándalo por racismo en campaña electoral a Congreso en Perú

El Ministerio Público peruano abrió una investigación por el delito de discriminación racial contra Mario Bryce, uno de los candidatos al Congreso del partido de extrema derecha Solidaridad Nacional, después de que este entregara un jabón, en pleno debate en vivo, a su contrincante de tez morena.



"No me voy a retractar de mi hecho porque yo me conozco, sé que no he cometido ningún acto de discriminación", se defendió Bryce en una entrevista a ATV televisión de este miércoles, donde aseguró que no fue su intención discriminar a Julio Arbizu, candidato del partido izquierdista Juntos por el Perú y exprocurador anticorrupción.



Bryce, quien se hizo conocido por su faceta de conductor de noticieros en la televisión por cable, se defendió de la investigación por el delito de discriminación y señaló que esa no fue su intención cuando le entregó dos jabones a Arbizu.



"El jabón no era para lo que el señor 'contendor' pensó", aseguró Bryce en la entrevista, y tal como lo hizo apenas horas después del hecho y tras las fuertes críticas en su contra en redes sociales, aseveró que el jabón era símbolo de "trabajar por una política limpia y transparente, libre de corrupción".



ESPECTÁCULO RACISTA



Ese significado no lo expresó el martes, cuando entregó el jabón a Arbizu en una transmisión en vivo del diario El Comercio, donde ambos candidatos fueron invitados para discutir sus propuestas al Congreso para el periodo legislativo de 2020-2021.



Bryce interrumpió la despedida del programa de la moderadora y le pidió la palabra. Con una sonrisa y un tono de sorna, Bryce se dirigió a Arbizu para decirle: "Julio, quiero dejarte un jaboncito, ¿ya? Y este también".



Arbizu denunció en ese momento que Bryce hacía alusión a su color de piel. "Esto es racismo. Nosotros estamos en contra de todas las formas de discriminación. El señor está haciendo una alusión y a mi color de piel, para decir que yo no me baño. Yo me baño todos los días señor Bryce", le replicó ante el silencio de Bryce.



El vídeo del debate se viralizó en todas las redes sociales mientras que El Comercio publicó de forma inmediata un comunicado rechazando la conducta del candidato de extrema derecha.



"Aprovechando indebidamente un espacio al que fue invitado por este diario para exponer sus propuestas, el postulante incurrió en conductas contra el señor Arbizu que este diario rechaza y condena enfáticamente", dijo el diario.



Asimismo, el diario retiró el vídeo de su página de Facebook para editar la ofensa de Bryce contra Arbizu, aunque aquellos segundos son ahora probablemente los más vistos de esta atípica campaña electoral en pleno verano austral.



En las próximas elecciones del 26 de enero los peruanos solo elegirán representantes para el Poder Legislativo y no al presidente, con la particularidad de que los miembros del Congreso que salga elegido solo estarán en sus curules hasta el fin del período legislativo que culmina en julio de 2021, es decir, menos de un año y medio.