Un periodista fue asesinado mientras escribía un libro sobre Amazonía

BRASILIA (AP) — Cuando el periodista británico Dom Phillips fue asesinado a tiros mientras investigaba para un ambicioso libro sobre cómo proteger la selva tropical más grande del mundo, sus amigos prometieron terminar el proyecto. Tres años después, cumplieron su compromiso.

"How to Save the Amazon" ("Cómo salvar Amazonía") "Cómo salvar Amazonía", publicado el martes en Brasil e Inglaterra antes de su lanzamiento en Estados Unidos, fue ensamblado por colegas periodistas que se sumergieron en las notas, esquemas y el puñado de capítulos que Phillips ya había escrito. El libro resultante, cuya publicación en Estados Unidos está programada para el 10 de junio, combina la propia escritura de Phillips con las contribuciones de colegas en un poderoso examen de la causa por la que dio su vida.

Además del grupo principal que lideró el trabajo para terminar el libro, otros colegas y amigos ayudaron a editar capítulos, entre ellos, los periodistas de The Associated Press Fabiano Maisonnave y David Biller.

Phillips, quien había colaborado regularmente en el periódico The Guardian, realizaba uno de los últimos viajes para su libro cuando fue asesinado a tiros por pescadores el 5 de junio de 2022, en el Valle del Javari, en el oeste de Amazonía. También murió Bruno Pereira, un experto brasileño en tribus indígenas que se había ganado enemigos en la región por defender a las comunidades locales de pescadores intrusos, cazadores furtivos y mineros ilegales de oro. Sus muertes fueron noticia en todo el mundo. Nueve personas han sido acusadas de los asesinatos.

"Fue un momento horrendo y realmente triste. Todo el mundo trataba de pensar: ¿Cómo puedes lidiar con algo así? Y el libro estaba allí", dijo Jonathan Watts, periodista de The Guardian especializado en temas ambientales con sede en Amazonía que coescribió el prólogo y uno de los capítulos.

Con la aprobación de Alessandra Sampaio, la viuda de Phillips, un grupo de cinco amigos acordó llevar adelante el proyecto. Junto con Watts, el grupo principal también estuvo integrado por Andrew Fishman, presidente de The Intercept Brasil con sede en Río, la agente de Phillips, Rebecca Carter, David Davies, un colega de sus días en Londres como periodista musical, y Tom Hennigan, corresponsal de The Irish Times en América Latina.

"Era una forma no solo de sentirse terrible por lo que había sucedido, sino de seguir adelante con algo. Especialmente porque muchos de los amigos de Dom son periodistas", señaló Watts. "Y a lo que recurres es a lo que mejor conoces, que es el periodismo".

Una investigación inconclusa de soluciones para la selva tropical

Para el momento de su muerte, Phillips había viajado extensamente por Amazonía y había completado una introducción y casi cuatro de los 10 capítulos planeados. También dejó un esquema de los capítulos restantes, con diferentes grados de detalle, y muchas páginas de notas manuscritas, algunas de ellas apenas legibles.

"Creo que es justo decir que ni siquiera Dom sabía exactamente qué haría en esos capítulos", dijo Watts.

Phillips buscaba esperanza. Prometió a sus editores un libro de viajes centrado en personajes en el que los lectores conocerían a una amplia gama de personas que viven en el área, "todas las cuales conocen y entienden íntimamente Amazonía y tienen soluciones innovadoras para los millones de personas que viven allí".

El grupo liderado por Sampaio seleccionó escritores para los capítulos restantes, con temas que van desde una iniciativa de bioeconomía en el estado de Acre en Brasil hasta el financiamiento global para la preservación de la selva tropical. El líder indígena Beto Marubo del Valle del Javari fue convocado para coescribir un epílogo. El equipo también lanzó una exitosa campaña de financiación colectiva para pagar más viajes de investigación.

Uno de los desafíos del grupo era asegurarse de que el libro reflejara un cambio político en el enfoque de Brasil hacia Amazonía en los años desde la muerte de Phillips. Éste realizó la mayor parte de su investigación durante el mandato del presidente de derecha Jair Bolsonaro, cuando la deforestación de Amazonía en Brasil alcanzó su máximo en 15 años en 2021. El ritmo de destrucción se desaceleró tras la derrota de Bolsonaro en 2022 por el líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Fragmentos de esperanza, estadísticas sombrías

A lo largo de las más de 300 páginas del libro terminado, fragmentos de esperanza se mezclan con realidades sombrías. En el capítulo 2, "Caos del ganado", Phillips señala que el 16% de Amazonía en Brasil ya se ha convertido en pastizales. Incluso un agricultor que se ha convertido en un modelo por aumentar con éxito la productividad sin despejar la mayor parte de su tierra es criticado por su uso generalizado de fertilizantes.

En su capítulo sobre bioeconomía, el periodista Jon Lee Anderson visita una iniciativa de reforestación donde Benki Piyãko, un líder ashaninka, promueve la restauración ambiental junto con el tratamiento con ayahuasca y una piscifactoría. Pero el veterano reportero no ve cómo puede ser escalable y reproducible dadas las amenazas que plantean los seres humanos y el cambio climático.

Más adelante en el capítulo, cita a Marek Hanusch, un economista alemán del Banco Mundial, que dijo: "Al final del día, la deforestación es una elección macroeconómica, y mientras el modelo de crecimiento de Brasil se base en la agricultura, veremos expansión en Amazonía".

En el prólogo, el grupo de cinco organizadores afirma: "Al igual que Dom, ninguno de nosotros tenía la ilusión de que nuestro trabajo salvaría Amazonía, pero ciertamente podíamos seguir su ejemplo al preguntar a las personas que podrían saberlo".

Pero en este libro, manchado de sangre y una leve esperanza, hay otro mensaje, según Watts: "Lo más importante es que todo esto tiene que ver con la solidaridad con nuestro amigo y con el periodismo en general".