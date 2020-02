Una mujer infectada con el virus viaja de Wuhan a Pekín pese a la cuarentena

Una mujer, recién salida de prisión y contagiada por el nuevo coronavirus, viajó el pasado sábado de Wuhan a Pekín pese a la cuarentena que desde el 23 de enero restringe los movimientos en la capital provincial de Hubei, epicentro del brote, informó hoy la prensa local.



Según el diario estatal Global Times, la mujer, de apellido Huang y natural de Pekín, salió ese día de una prisión en Wuhanuna vez cumplida su condena, tras lo que su familia consiguió llevarla de regreso a la capital china, donde residía, en automóvil.



Una vez allí, fue diagnosticada con la enfermedad, aunque presentaba síntomas como fiebre y dolores de garganta desde el 18 de febrero.



El caso, que será investigado por las autoridades locales, ha levantado numerosas críticas en las redes sociales chinas e incluso en la prensa local, que hoy vuelve a arremeter contra la gestión de la crisis en Hubei.



"El Gobierno central ha reiterado en varias ocasiones que los controles en Wuhan deben seguir siendo muy estrictos para poder ganar esta batalla", destaca Global Times, y añade que, de lo contrario, "los esfuerzos previos podrían ser en vano y provocar un resurgimiento del virus".



El pasado día 21 se informó de que en la prisión femenina de Wuhan se habían detectado 230 casos que no habían sido añadidos hasta ese momento al recuento general en Hubei debido a que, según las explicaciones oficiales, las cárceles de esa provincia china no tienen un sistema informático para contabilizar estos contagios.



Posteriormente, el lunes, las autoridades de Wuhan, capital de Hubei, sorprendieron al revocar una decisión anunciada previamente el mismo día que levantaba parcialmente la cuarentena en la ciudad.



Según indicaron en un primer comunicado, que corrió como la pólvora entre las redes sociales chinas, la ciudad iba a relajar la cuarentena entre residentes que no estuvieran bajo observación médica o en aislamiento.



Antes de ser revocada por un segundo comunicado que anuló el primero, la medida fue fuertemente criticada entre los internautas chinos, que la tacharon de "irresponsable" y de "demasiado optimista".



Por su parte, el nuevo secretario del Partido Comunista Chino (PCCh) en Hubei, Ying Yong, enfatizó el pasado martes que "los canales de salida de Wuhan permanecen bajo un estricto control".



La ciudad, de 11 millones de habitantes, ha estado "sellada" desde entonces, sin permitir la entrada o salida de personas y con el tráfico rodado suspendido, salvo para vehículos de emergencias.



Según informaron hoy las autoridades sanitarias del país, la neumonía COVID-19 dejó en China 433 nuevos casos confirmados y 29 muertes más a lo largo del miércoles.



Hubei acumula hasta ahora el 84 % de los casos y el 96 % de los fallecimientos registrados en China por COVID-19.



Durante el martes hubo 409 nuevos casos y 26 nuevas muertes en esa provincia; 383 de los contagios y 19 de los decesos corresponden a Wuhan, donde se cree que surgió el nuevo coronavirus, bautizado como SARS-CoV-2.



Hasta ahora se han registrado 65.596 casos confirmados y 2.641 muertes en Hubei, aunque el número de dados de alta sigue aumentando -2.288 pacientes curados en la última jornada- y se sitúa ya en 23.200.