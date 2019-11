Una pareja de Florida "gana un bebé" en un concurso de radio

Una pareja de Florida con dificultades para procrear y que ganó en 2017 el concurso radial "Gana un bebé", que los premió con la cobertura total de los costos de inseminación artificial, tuvieron este año su primer hijo, informó la emisora.



"Sin el concurso definitivamente no hubiéramos podido tener nuestro sueño de tener un bebé", expresó a medios locales Krista Rivera, quien reside en la ciudad de Cape Coral, en la costa oeste de Florida.



Señaló que la única opción que tenían ella y su marido, que fue diagnosticado de cáncer testicular, era el costoso tratamiento para fecundación "in vitro" al que habían renunciado por falta de recursos.



La pareja, como muchas otras, tuvo que enviar un vídeo en el que explicaba a la audiencia de la emisora B1039 por qué iban a ser los mejores padres, detalló la radio, que publicó el fin de semana la foto de Garret, el primogénito, de tres meses, de la pareja.



Según FertilityIQ, una base de datos especializada en el tema, los costos de la fecundación "in vitro" varían en Estados Unidos, pero en general están por encima de los 20.000 dólares por cada uno de los ciclos, "casi el doble de las tasas comúnmente reportadas de 12.400 dólares".



De acuerdo con entrevistas realizadas por esta organización a más de 10.000 pacientes, en promedio cada pareja se somete a más de dos ciclos durante su tratamiento, con un costo que supera los 51.000 dólares.



El premio que otorga la emisora B1039 al vencedor del concurso "Win a Baby" (Gana un bebé) incluye una ronda de tratamientos de fertilización "in vitro" y todos los medicamentos necesarios.



En Estados Unidos, la infertilidad afecta a uno de cada ocho estadounidenses, más que a los afectados por diabetes, cáncer de seno o enfermedad de Alzheimer, según FertilityIQ.



El volumen de ciclos de fecundación "in vitro" en el país, señala, ha crecido un 70 % entre 2005 y 2015 (el último año reportado).



Además, en los últimos dos años de seguimiento por parte de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC), la tasa de crecimiento anual se ha acelerado a "máximos históricos".



Según las estimaciones de FertilityIQ, el volumen de estos ciclos de fecundación de 2020 "debería sobrepasar los 400.000 procedimientos, triplicando los volúmenes desde la recesión económica de 2008".