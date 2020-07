Una pequeña ciudad de Brasil vive madrugada de terror tras asaltos y tiroteos

SAO PAULO, Brasil (EFE).- La ciudad brasileña de Botucatu, en el estado de Sao Paulo, vivió este jueves una madrugada de terror después de que unos 30 delincuentes asaltaron establecimientos, intercambiaron tiros con la policía y tomaron a ciudadanos como rehenes, según informaron fuentes oficiales.



De acuerdo con la Policía, la acción de los criminales tuvo inicio cerca de la medianoche, cuando el grupo arrojó explosivos y asaltó agencias bancarias en el centro del municipio de Botucatu, localizado a unos 240 kilómetros de la ciudad de Sao Paulo, capital regional del estado homónimo.

Durante unas tres horas, los criminales asaltaron diversos establecimientos de la ciudad y protagonizaron un intenso tiroteo con la Policía, según se puede observar en vídeos difundidos en las redes sociales por los habitantes de la ciudad.

Dos agentes de seguridad resultaron heridos en la acción y fueron ingresados en un hospital de la región, aunque las autoridades informaron de que ambos se encuentran fuera de peligro.

Las imágenes muestran además explosiones, incendios y un rastro de destrucción dejado por el grupo delictivo, que tomó a varias personas como rehenes durante un asalto a una farmacia.

Esta mañana, agentes de diferentes fuerzas de seguridad reanudaron las patrullas en la región en un intento de localizar y detener a los criminales, lo que llevó a un nuevo enfrentamiento que resultó en la prisión de uno de los asaltantes.

Ante la situación, la Alcaldía de Botucatu, ciudad de unos 145 mil habitantes, emitió una alerta en la que instó a todos los ciudadanos a permanecer en casa.

El Ayuntamiento pidió también que las personas "no busquen posibles puntos dañados de la ciudad para no poner en riesgo la seguridad de todos y no interferir en el trabajo de las fuerzas de seguridad".

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sao Paulo informó que la acción policial en la región prosigue y que, hasta el momento, fueron aprehendidos fusiles, vehículos, dinero y municiones, que "están siendo contabilizados y analizados por peritos".