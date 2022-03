Una periodista interrumpe con proclamas antibélicas en noticiero de la TV rusa

Una periodista del Canal 1 de la televisión rusa irrumpió hoy en la emisión en directo del noticiero nocturno Vremya gritando proclamas y blandiendo un cartel contra la guerra de Ucrania, tras lo cual fue detenida.



"No war. Pongan fin a la guerra. No crean en la propaganda. Aquí les están mintiendo. Russians against war (rusos contra la guerra)", rezaba la pancarta que esgrimía la periodista, según recoge la agencia Sputnik.

Simultáneamente la periodista gritó varias veces en medio de la emisión "detengan la guerra" y "no a la guerra".

El canal, uno de los principales de la televisión estatal de Rusia, confirmó el hecho y abrió una investigación de lo que calificó de "accidente con una intrusa".

Según el responsable del grupo de protección de los derechos humanos Pavel Chikov, la periodista, Marina Ovsianikova, fue detenida por la policía, señala Sputnik.

En las redes sociales circuló un video de la periodista llamando "agresión" de Rusia las operaciones bélicas actuales contra Ucrania y responsabilizando directamente al presidente Vladímir Putin.

Tras decir que le daba "mucha vergüenza" trabajar para el Canal 1 porque decía mentiras, acusó a la televisión de "zombificar a la gente rusa", y llamó a salir a las calles.