Una semana de tensión, unidad y dolor en Teherán

Esta semana podría ser recordada en la historia como decisiva para la confrontación entre Irán y Estados Unidos, ya que la República Islámica respondió al asesinato del mayor general Qassem Soleimani con el lanzamiento de una andanada de misiles balísticos sobre dos bases estadounidenses en Irak, seguido por señales de disuasión de ambos lados.

Algo es muy claro para todos: la muerte del popular Soleimani ha unido al pueblo iraní detrás del gobierno del presidente Hassan Rouhani, como quedó demostrado con las impresionantes y multitudinarias expresiones de pena y dolor observadas durante los funerales del comandante en toda la nación de Oriente Medio.

"Nuestro país se siente diferente. Vemos una especie de unidad que la joven generación no conocía, pero nuestros padres nos dicen que es como cuando ocurrió la revolución en 1979, el año 1357 en nuestro calendario", señaló Soureh, una estudiante de Teherán contactada vía Twitter, a EL UNIVERSAL.

Por su parte, el doctor Nader Namdar, traductor, dramaturgo, investigador y excandidato al Parlamento iraní (Majlis), subrayó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ha perdido su fiabilidad y ha golpeado la popularidad del Partido Republicano con el caso Ucrania. Todo el tiempo Irán es el mejor instrumento para cubrir los fracasos entre los líderes de Estados Unidos".

No obstante, luego del ataque iraní del miércoles a las bases del Pentágono en El Assad (gubernatura de El Anbar, al oeste de Bagdad) y en Erbil, considerada la capital de la región autónoma kurda del norte, "están en una situación más mala que en el pasado. Fueron atacados directa y formalmente por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, incluso las advertencias de Trump contra la represalia no detuvieron a Irán; esto significa que las naciones agredidas pueden defenderse", aseguró.

Capitalismo y colonialismo, afirmó Namdar, promueven la guerra al instigar en Oriente Medio "manifestaciones falsas, revoluciones falsas, democracia falsa, guerras civiles interminables y el despoblamiento masivo de vastas zonas mediante la migración forzosa utilizando la guerra geofísica", así como al alentar el radicalismo judío e islámico a través del sionismo y del wahabismo.

Movimiento de los No Alineados

Agregó que las naciones pacíficas y civilizadas deben crear una relación fuerte y eficaz dentro del Movimiento de los No Alineados u otros organismos internacionales, a fin de "derrotar a cualquier bloque belicoso y cualquier intervención para causar conflictos".

Soureh, quien también es maestra y ha trabajado recientemente en documentales, añadió que Soleimani es visto "como el héroe que no dejó a ISIS llegar a nuestras fronteras, pero fue más que eso para nosotros", porque verdaderamente estaba con la gente y para la gente.

"No vivía en casas lujosas, volaba en aviones privados o robaba dinero. Su estilo de vida era sencillo, estaba en una posición en la que podía haber tenido todo y era honrado, aunque lo más importante, un concepto que los medios occidentales no entienden, fue su devoción a Dios. Tenemos un término islámico, ejlas, que significa hacer las cosas por nadie más que por Dios", resaltó.

"Han sido días locos y no he dormido bien. Estamos viendo las noticias constantemente, es lo que casi todos están haciendo aquí", detalló Soureh tras descartar que Soleimani podría haber sido candidato a las elecciones presidenciales del próximo año.

"No puedes imaginar cómo lloró la gente en las calles durante su funeral. Perdimos a un padre; de hecho, mi padre reaccionó a la noticia de su muerte como si hubiera perdido a un hijo. Nunca lo había visto así antes", dijo.