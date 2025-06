Uruguay y Venezuela se juegan el destino en las eliminatorias sudamericanas

MONTEVIDEO (AP) — El partido de Uruguay ante Venezuela el martes atrae la atención por ser uno que puede marcar el rumbo de ambas selecciones y de otras en la recta final de las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial de 2026

Se trata de un duelo directo por la clasificación entre equipos separados por apenas tres puntos y tres fechas por delante.

"Las eliminatorias son muy parejas y somos conscientes de que tenemos tres partidos para terminar lo más arriba posible", destacó el defensor uruguayo José María Giménez.

La Celeste recibirá a Venezuela en el estadio Centenario en busca de reencontrarse con la victoria y algo más.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Vienen de perder el jueves por 1-0 ante Paraguay para retroceder al quinto puesto de la tabla con 21 puntos. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa lleva cuatro partidos seguidos sin ganar.

De ganar la noche del martes, Uruguay daría un paso enorme para adueñarse de una de las seis plazas directas de Sudamérica para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Otros rivales estarán remando a favor de la Celeste. Brasil —ocupante de la cuarta posición con 22 puntos — se beneficiaría de un triunfo uruguayo al no tener que perder ante Paraguay para certificar su boleto al Mundial. Colombia —sexta con 21 unidades— también estará pendiente del resultado en Montevideo al tocarle una visita ante la líder Argentina.

Venezuela llega entonada por su victoria de local 2-0 contra Bolivia para afianzarse en la séptima posición. Los venezolanos totalizan 18 puntos, cuatro más que los bolivianos, aferrándose al repechaje intercontinental.

Pero el equipo conducido por el argentino Fernando Batista se anima a escalar. Ganarle a Uruguay le permitirá igualarle en puntos.

"Vienen tres finales donde no puedes descuidarte, no puedes fallar y nosotros estamos preparados para eso", señaló el "Bocha" Batista. "Quedan nueve puntos en juego y estamos mentalizados en sacar la mayor cantidad de puntos posible. Después veremos si es directo o nos toca el repechaje".

Uruguay ha afrontado esta doble fecha con bajas sensibles, como la del volante Federico Valverde (lesión) y el atacante Darwin Núñez (suspensión).

Bielsa recuperará al centrocampista Rodrigo Bentancur, ausente ante Paraguay por acumulación de tarjetas. Con el jugador del Tottenham inglés disponible, Bielsa pudiera mover a Nahitán Méndez al lateral y plantar un mediocampo que también tendría a Manuel Ugarte y Giorgian de Arrascaeta.

Los uruguayos confían espantar las malas sensaciones que han dado rienda suelta a conjeturas sobre la continuidad de Bielsa en el cargo.

Ignacio Alonso el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, salió al paso de ellas el fin de semana.

"Ni te lo plantees. Uruguay no va a cambiar el entrenador", indicó Alonso. "No se lo planteó, ni se le pasa por la cabeza. No entremos en las especulaciones".

Giménez también espera un reacción y recuperar el nivel que tuvo a Uruguay en la parta alta de la tabla y acceder a las semifinales de la Copa América el año pasado.

"Las eliminatorias las empezamos muy bien y en la Copa América estuvimos muy bien, pero ahora los resultados, y sobre todo la forma que estamos jugando, no está siendo como nos gustaría", reconoció el central del Atlético de Madrid. "La única manera de solucionar esto es seguir trabajando y enfocarnos en lo que tenemos que hacer, confiando en nosotros porque tenemos plantel"