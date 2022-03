Usuarios de Tinder ayudan a ucranianos a encontrar refugio

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Desde que dio inicio el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania a finales de febrero, más de 2.5 millones de ciudadanos han huido del país, convirtiendo este suceso en la peor crisis de refugiados de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Al tratar de encontrar refugio en países vecinos como Rumania, algunos ucranianos han recurrido a una variedad de posibilidades para conseguir donde alojarse mientras acaba la guerra, siendo una de las más llamativas las alternativas digitales, más específicamente Tinder, la popular app de citas.

El rotativo The New York Times, relató un par de testimonios de dos ucranianas que lograron escapar del país camino a Polonia y, en este país, encontrar posada gracias a las redes sociales.

Se trata de Anastasia Tischchenko y su amiga Natalia Masechko, dos chicas ucranianas que publicaron su difícil situación en la aplicación de citas cuando huyeron de su hogar en Ivano-Frankivsk, una ciudad de aproximadamente 230 mil habitantes, ubicada en el oeste de Ucrania, al sur de Lviv.

"Creo que hay muchas personas honestas en el mundo, y algunas de ellas están en Tinder", dijo Tischchenko a The Times. Ella tenía razón. Varias personas deslizaron el dedo hacia la derecha en su perfil para ofrecer ayuda, incluido un hombre que puso a Tischchenko y Masechko en contacto con un amigo de un amigo de un amigo que encontró un monasterio en el que los dos podían dormir mientras estaban en Siret, una ciudad rumana en la frontera sur de Ucrania "Fue muy inspirador", dijo.

Después de su estadía en Siret, Tischchenko viajó a Polonia, mientras que su amiga Masechko se quedó en Rumania para ayudar a la próxima ola de refugiados.

Al igual que la guerra misma, la crisis de los refugiados ha llegado a un punto crítico de inflexión en los últimos días.

El viernes pasado, funcionarios de las dos ciudades más grandes de Polonia, y Cracovia, dijeron que estaban luchando para dar cabida a todas las personas que llegan a raíz del conflicto.

Según el portal especializado Engadget, el alcalde de Varsovia, Rafa? Trzaskowski, advirtió que "la situación se vuelve cada vez más difícil cada día". El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados advirtió que hasta 4 millones de personas podrían huir de Ucrania debido a la guerra.