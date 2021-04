Vacuna de Johnson & Johnson, una sola dosis contra variantes de Covid

La vacuna de Johnson & Johnson, también conocida como Janssen, contra el Covid-19 ha sido una de las más esperadas, pues a diferencia de otros biológicos tiene la capacidad de inmunizar a las personas con una sola dosis. Estos no son sus únicos beneficios, pues además no requiere de temperaturas congelantes para ser almacenada y puede resguardarse en un refrigerador convencional. La mejor noticia es que, de acuerdo con los resultados de su último ensayo, combate a las nuevas variantes predominantes.

Este tratamiento, cuyo nombre de laboratorio es "Ad26.COV2.S", ya ha sido aprobado para ser administrado en todos los países de la Unión Europea. Sin embargo, la farmacéutica belga lleva a cabo ensayos clínicos -en la fase tres- en México, por lo que las autoridades sanitarias han estimado la compra de hasta 22 millones de dosis. Todos los países están interesados en adquirir en pre-compra este tratamiento, pues es el primero en autorizarse para su administración en una sola dosis, lo que le diferencia de las otras vacunas disponibles, que requieren de dos dosis para completar su proceso de inmunización, esperando un mínimo de 12 días para la aplicación de la segunda inyección.

Otras de sus ventajas son las condiciones de almacenamiento, pues requieren una temperatura de refrigerador de entre 2 ºC y 8 ºC. De acuerdo al gigante farmacéutico que la produce, esto la capacita de mantenerse en óptimas condiciones, en caso de ser expuesta a 25° -temperatura ambiente- por un aproximado de 12:00 horas.



¿Qué tipo de vacuna contra Covid-19 es la de Johnson & Johnson?

De acuerdo a un estudio de "Ensemble", la vacuna de Janssen está diseñada a través del método de vector viral, mediante el cual se utilizó el adenovirus "Ad26" que comúnmente produce el resfriado común, debilitándolo para que no produzca daños en el organismo humano. Cuando el adenovirus entra en contacto con las células humanas, nuestro organismo identifica la presencia de un agente desconocido -un fragmento de la proteína de pico- y potencialmente peligroso. Es así que, cuando nuestro organismo se encuentra frente al SARS-CoV-2 cuenta con las herramientas suficientes para combatirlo, pues el sistema inmune ya es capaz de reconocerlo.

"No se administra el coronavirus, sino un virus humano sin capacidad de producir la enfermedad, pero capaz de inducir la producción de anticuerpos frente a esta proteína conocida como spike o espícula", asegura una publicación del Sistema de Investigación y Noticias Científicas (SINC).

Janssen ha basado este método para el diseño de vacunas que combaten otras enfermedades como el Ébola, el zika, la malaria, el virus respiratorio sincitial y el VIH, desde hace cinco años, luego de probarla en más de 100 mil participantes. Su autorización fue posible después de la publicación del ensayo de la fase tres. Los resultados demostraron que la vacuna tiene una eficacia del 85 por ciento, pues tiene la capacidad de prevenir las hospitalizaciones y muertes por el Covid-19 grave.

Además, atacó de manera efectiva a variantes de preocupación (VOC) como la "B.1.351", identificada por primera vez en Sudáfrica. La inmunidad de la vacuna de Janssen, de acuerdo a representantes de la empresa biotecnológica, comienza a partir de los 14 días después de su administración y su mayor protección -85 % de efectividad- es alcanzada a los 28 días, tras la inoculación.

"Además, los datos demuestran que esta vacuna es bien tolerada, produciendo menos del 0.5 % de reacciones adversas graves en el lugar del pinchazo y menos del 1.5 % de reacciones adversas graves relacionadas con la vacuna, como dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio y fiebre alta", aseguraron. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que nuestro país será una de las regiones a las que se les dará prioridad, en tanto abasto de las vacunas de Janssen, por haber formado parte de los ensayos clínicos en los que se estudió sus efectos.