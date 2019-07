Vargas Llosa dice que Boris Johnson es "un mentiroso y un payaso"

El nobel de literatura peruano Mario Vargas Llosa llamó este miércoles en Bogotá "mentiroso" y "payaso" al nuevo primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, quien sustituyó en el cargo a Theresa May.



"El Partido Conservador, el partido que fue el de la señora (Margaret) Thatcher, de Winston Churchill, acaba de elegir como su presidente a un mentiroso y a un payaso como es Boris Johnson", dijo Vargas Llosa durante su intervención en la II edición del foro Diálogos de Innovación para la Democracia.



El escritor se refirió al populismo como "una plaga que acompaña a la democracia desde el principio de su historia", que se da, incluso, en "los países más avanzados, los países más cultos, de democracias más tolerantes, como Inglaterra".



El conservador Boris Johnson, artífice de la campaña del "Brexit" o salida británica de la Unión Europea (UE), es desde este miércoles primer ministro del Reino Unido, en sustitución de May.



Al respecto, dijo que "ya se librarán de él los británicos y espero que sea pronto para que Boris Johnson no acabe con el progreso, la civilización y la cultura de Gran Bretaña" porque "un demagogo que seduzca multitudes puede acabar con países (...) que han conquistado la civilización".



Vargas Llosa también se refirió a Cuba, Nicaragua y Venezuela, y dijo que estos regímenes no pueden representar un modelo "para nadie que tenga dos dedos de frente", pues ejemplifican "lo que hace el socialismo radical con los países".



"El sacrificio de los cubanos, de los venezolanos, de los nicaragüenses ha servido para mostrarnos muy de cerca en nuestro propio territorio la verdadera cara el socialismo, que no es el paraíso traído a la tierra sino la tierra convertida en un infierno", aseveró el ganador premio Nobel de Literatura en 2010.



Aún así, consideró que América Latina "está mal, pero nunca ha estado mejor" porque después de 50 y 60 años los contextos han cambiado y ya no hay dictaduras militares en el continente, sino "dictaduras ideológicas".



Además, resaltó que "las dictaduras" de Cuba, Venezuela y Nicaragua "están de salida", ya que ninguna "despierta el entusiasmo o la pasión" que despertó en su día la revolución cubana.



"En la historia de América Latina jamás hemos tenido un país que se destruyera a la velocidad que se ha destruido Venezuela", concluyó.