Varios acuchillados y un muerto en Londres por incidente "terrorista"

Un hombre ha muerto abatido por disparos de agentes británicos en un incidente "terrorista" ocurrido este domingo en el barrio de Streatham, al sur de Londres, en el que varias personas han sido presuntamente apuñaladas, según confirmó la Policía Metropolitana.



Los servicios de emergencia, entre ellos paramédicos y agentes armados se encuentran en esa zona de la capital británica, donde al parecer, según indicaron testigos presenciales a la BBC, se escucharon tres disparos justo después de las 14.00 GMT.



"En estos momentos, se cree que varias personas han sido apuñaladas", señaló un portavoz policial en Twitter, que informó que el incidente está siendo investigado como "terrorismo".



La Policía no ha divulgado ningún dato de los heridos y ha pedido a los ciudadanos que eviten acceder a esa área de la ciudad mientras se investiga lo ocurrido.



En declaraciones a medios locales, Gulled Bulhan, un estudiante de 19 años de ese barrio, aseguró haber presenciado un tiroteo en la calle comercial de Streatham, frente a una farmacia.



"Estaba cruzando la calle cuando vi a un hombre con un machete y bombonas plateadas en el pecho, al que perseguían lo que entiendo eran agentes encubiertos, porque llevaban ropa de paisano. Entonces, dispararon al hombre. Creo que escuché tres disparos pero no estoy seguro", señaló ese chico.



Una vez a resguardo en una biblioteca de la zona, Bulhan agregó que vio "muchísimas ambulancias y agentes armados llegar al lugar" de los hechos.



Otro de las testigos de lo ocurrido, Alahan Murphy, señaló a la BBC que vio "helicópteros aterrizando y muchas ambulancias" en el lugar de los hechos, una zona muy concurrida habitualmente.



"No vi lo que ocurrió, pero justo después había muchísimos agentes de policía armados y como nueve o diez ambulancias. La policía le gritaba a la gente que se apartara", relató.