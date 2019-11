Ven operación en Holanda de cárteles mexicanos

Los cárteles mexicanos están adiestrando a delincuentes holandeses para que sean autosuficientes en la producción de metanfetaminas, un mercado ilícito que tradicionalmente se ha concentrado en Asia y Norteamérica.

Así lo informa el ministro de Seguridad y Justicia de los Países Bajos, Ferd Grapperhaus, en una misiva enviada a la Cámara de Representantes, una instancia que ha manifestado su preocupación por las actividades de los cárteles, particularmente desde mayo pasado, cuando fueron detenidos tres ciudadanos mexicanos durante el descubrimiento del primer laboratorio marítimo en Holanda para la producción de drogas sintéticas.

El documento, al que ha tenido acceso EL UNIVERSAL, precisa que los clanes mexicanos no han echado raíces en territorio naranja, aunque sí estarían prestando servicios en el rubro de la transferencia de know-how para la fabricación clandestina de sustancias sintéticas.

"En algunos laboratorios de metanfetaminas se ha identificado la participación de personas de nacionalidad mexicana. Por lo tanto, algunos medios han expresado el temor de que lleguen a Holanda los cárteles mexicanos de la droga", asegura.

"No obstante, por el momento, no hay indicios concretos de que los cárteles extranjeros estén tratando de poner pie en tierra holandesa. La impresión que tiene la policía hasta el momento es que los sitios de producción descubiertos están en manos de organizaciones criminales holandesas que contratan a expertos de México para la producción de metanfetaminas", detalla.

La misiva, que se encuentra archivada con el número 2659712, está firmada por el ministro Grapperhaus, va dirigida a Khadija Arib, presidenta de la Cámara Baja y tiene fecha del 10 de septiembre.

El texto responde particularmente a un planteamiento hecho por la legisladora liberal Antoinette Laan Geselschap, en el sentido de que "los cárteles de la droga quieren que Europa se haga de la metanfetamina de cristal".

La Comisión de Seguridad y Justicia del Parlamento holandés ha convocado al ministro Grapperhaus para discutir el asunto el miércoles 13 de noviembre.

Pocos decomisos en Europa. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, 95% de los decomisos de metanfetamina contabilizados en 2017, 185 mil toneladas a nivel global, se registraron en Estados Unidos, México, Asia oriental y el sudeste asiático. Europa sólo concentró 2% de los decomisos de esa droga.

En mayo pasado, en el puerto de Moerdijk, en el sur de Holanda, la policía local descubrió en el interior de un navío de 80 metros de largo un enorme laboratorio para la producción de metanfetaminas.

Durante la operación, 300 litros de aceite de metanfetaminas fueron decomisados y cuatro personas fueron detenidas, tres de ellas de origen mexicano, de 23, 26 y 37 años. Los individuos aparecerán ante la corte este 12 de noviembre.

El ministro Grapperhaus sostiene en su carta que la metanfetamina cristalina es cada vez más popular. El primer laboratorio para la fabricación del estimulante fue identificado en 2015. Desde entonces se han desmantelado en el país 18 "cocinas clandestinas", tres en los primeros nueve meses del presente mes.

Por lo regular, la droga sintética es importada en forma de polvo y en los laboratorios tulipanes se lleva a cabo el paso final de la producción, la cristalización.

La policía tiene indicios de que la metanfetamina producida aquí está destinada principalmente al comercio internacional, debido a los bajos índices de consumo doméstico.

Señala que el combate a este fenómeno delictivo constituye una prioridad, al tiempo que describe como buena la cooperación con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) estadounidense y las autoridades judiciales mexicanas, tanto en la identificación de redes criminales como en las solicitudes de asistencia legal.