Ven riesgo nuclear en la crisis de Irán

VIENA (AP).-Tras el incremento en las tensiones entre Estados Unidos e Irán debido a la violenta represión de Teherán contra las protestas recientes , algunos analistas advierten que la agitación interna que afecta a la teocracia iraní podría conllevar riesgos de proliferación nuclear.

Aunque en los últimos días el presidente estadounidense Donald Trump parece haber desistido de lanzar un ataque militar contra Irán, el sábado pidió el fin del gobierno de casi 40 años del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Trump hizo sus comentarios en respuesta a que Jamenei calificara al mandatario de "criminal" por apoyar a los manifestantes en Irán, y de que culpara a éstos de causar millas de muertes.

Mientras tanto, un portaaviones estadounidense, que días antes había estado en el mar de China Meridional, pasó por Singapur durante la noche para entrar en el estrecho de Malaca, poniéndose en una ruta que podría llevarlo a Oriente Medio.

Con esos peligros en ciernes, los analistas advierten que el material nuclear de Irán también podría estar en riesgo.

David Albright, exinspector de armas nucleares en Irak y fundador del Institute for Science and International Security —un centro de investigación sin fines de lucro en Washington—, indicó que, en un escenario de caos interno en Irán, el gobierno podría "perder la capacidad de proteger sus activos nucleares".

Señaló que las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán "serían lo más preocupante", y añadió que existe la posibilidad de que alguien pueda robar parte de este material.

Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, uranio altamente enriquecido y plutonio aptos para construir bombas nucleares desaparecieron debido a la erosión de la seguridad y el debilitamiento de la protección de estos activos.