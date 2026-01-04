Venezolanos, en la incertidumbre

Caracas, Ven.- La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos sumió este sábado al país suramericano en la incertidumbre después del anuncio del mandatario Donald Trump de que gobernarán esta nación, mientras la oposición mayoritaria llamó los ciudadanos a estar vigilantes hasta que se "concrete la transición".

Los venezolanos se despertaron durante la madrugada de este sábado con explosiones y detonaciones de misiles en zonas militares y urbanas de Caracas y estados vecinos como La Guaira, Miranda y la Aragua (norte), según denunciaron voceros del chavismo gobernante que condenó la "gravísima agresión militar".

Y mientras decenas de residentes de lugares como Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, en Caracas, abandonaron sus viviendas en medio del temor por las explosiones, filas de compradores empezaron a observarse frente supermercados, estaciones de servicios y farmacias de ciudades, cuyas calles permanecen prácticamente vacías.

Mientras tanto, centenas de militantes del chavismo se reunieron en zonas cercanas del palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, a reclamar que "devuelvan" al gobernante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Queremos a Maduro", gritaban los chavistas concentrados en espacios cercanos al palacio presidencial y encabezados por la alcaldesa de Caracas y almirante, Carmen Meléndez.

En Doral, Florida, hogar de la comunidad venezolana más grande de Estados Unidos, la gente se envolvía en banderas venezolanas, comía bocadillos fritos y celebraba mientras sonaba la música.

En un momento, la multitud coreó a todo pulmón: "¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!".