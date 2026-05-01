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Venezuela y EU reanudan vuelos

El primer avión aterriza en Caracas, tras suspensión de siete años, por razones de seguridad

Por AP

Mayo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Venezuela y EU reanudan vuelos

Caracas, Ven.- Con un arco decorado con globos blancos, rojos y azules fueron recibidos el jueves los pasajeros procedentes de Miami en la terminal del aeropuerto internacional de Venezuela, luego de reanudarse los vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y el país sudamericano tras una suspensión de siete años por razones de seguridad.

American Airlines se convirtió en la primera aerolínea estadounidense en reactivar esa operación, casi dos meses después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington que siguió a la operación militar estadounidense que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro a inicios de enero.

Con globos amarillo, azul y rojo, de la bandera de Venezuela, los pasajeros fueron recibidos al ingresar al avión en Miami, con las azafatas portando banderitas de la nación sudamericana.

"Es una cosa maravillosa porque sé que estoy saliendo ahorita a la mañana y si Dios quiere... esta noche estará durmiendo en mi casa" en Houston, dijo Óscar Fuentes al hacer su chequeo en la terminal del aeropuerto Simón Bolívar de Caracas para ese vuelo de regreso. 

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Destacó que "con la reanudación de los vuelos directos me estoy ahorrando mucho estrés y cansancio".

El avión procedente de Miami llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar, a unos 20 kilómetros al norte de Caracas, a las 13.24 locales (17.24 GMT).

La reducción había anunciado su intención de restablecer el servicio a Venezuela en enero, justo el mismo día en que el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Transporte que abría el espacio aéreo comercial sobre el país sudamericano.

El director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen, fue uno de los pasajeros del vuelo. Agen tiene previsto reunirse con funcionarios venezolanos y ejecutivos de los sectores de energía y minas como parte de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para facilitar que empresas estadounidenses inicien operaciones en el país sudamericano.

EU y Venezuela acordaron reanudar las relaciones diplomáticas tras el acercamiento que siguió a la operación militar estadounidense en la que fue capturado el presidente Nicolás Maduro.

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