VIDEO | El diablo "tiene bronca" con México; pleito entre políticos crea violencia, dice Papa Francisco

El Papa Francisco aseguró a Noticieros Televisa que el diablo "tiene bronca" con México y consideró que cuando los políticos de un país "tiran para cada lado", se genera una situación de violencia.

"Sí, realmente el diablo le tiene bronca a México, es verdad. Cuando los mismos mártires nuestros, ¿no? Las persecuciones a los cristianos que son persecuciones que en otros países de América no se dieron con tanta virulencia ¿Por qué en México? Algo paso ahí. Hay como una especial, esto no es teología, habla el hombre de pueblo, como si el diablo le tuviera bronca a México, ¿no? Porque si no, no se explican tantas cosas", dijo en entrevista.

La periodista Valentina Alazraki preguntó al pontífice qué debe hacer el Gobierno mexicano para resolver el problema de la violencia, a lo que consideró no poder dar consejos o proponer medidas concretas, pues es un tema que pertenece más al ámbito político.

Sin embargo, pidió ser creativos en la política y desarrollarla en un ambiente de diálogo y compromiso, debido a que es necesario pactar con "algunas situaciones hasta que se aclaren las otras", o con las personas que piensan diferente.

"Pacten por el bien del país. Buscar salidas políticas que yo no las sé decir porque no soy político, no tengo ese oficio. Pero la política es creativa. No nos olvidemos que es una de las formas más altas de la caridad, del amor, del amor social, pero cuando la política es tirar para cada lado, entonces ahí se crea una situación de violencia ya en el mismo seno del quehacer político", subrayó el Papa Francisco a la televisora.

Al ser cuestionado por lo que piensa sobre quienes plantean pactar con el narcotráfico, manifestó que le suena mal porque "es como si yo para ayudar a la evangelización de un país, pactara con el diablo, o sea, hay pactos que no se pueden hacer".

"El pacto político debe hacerse por el bien del país. Reconciliación que es una palabra ya muy usada y que nadie entiende porque se ha gastado demasiado. Pero, el acuerdo político. El acuerdo político que es menos fuerte. El acuerdo entre los diversos partidos políticos, entre los diversos sectores de la sociedad, la Iglesia también es ayudando, ¿no? Es lo que hace falta, una convocatoria de acuerdos para resolver los graves problemas de un país", recordó.

En cuanto al incremento de feminicidios y la violencia contra las mujeres en México, Francisco señaló que actualmente ellas están en segundo lugar en el imaginario colectivo. Pero destacó la existencia de casos en los que las mujeres se colocan en puestos importantes.

Por otra parte, expresó a Noticieros Televisa que el sexto año de su pontificado ha sido probablemente el más difícil, ya que durante dicho periodo se han expuesto diversos temas relacionados con ataques de grupos católicos o fieles que no están de acuerdo con sus posicionamientos sobre ciertos asuntos.