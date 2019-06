VIDEO: "Te voy a hacer heterosexual", dice sujeto que agrede a joven gay en Barcelona

Este jueves, justo cuando comenzaron las fiestas del Orgullo en España, un grave incidente homófobo ha empañado el inicio de las celebraciones en una ciudad tan abierta e inclusiva como Barcelona. La escena se desarrolló en un restaurante de comida rápida, donde un joven fue increpado, insultado y amenazado por un hombre que le recriminaba su forma de vestir "tan femenina".

"Te voy a hacer heterosexual a hostias" o "mejor que lleves un guardaespaldas porque ahora cuando salgas te voy a dar tal hostia que la mariconería se te va a quitar" fueron algunas de las graves amenazas que el individuo lanzó a la víctima, mientras un amigo de esta grababa todo lo sucedido en un video que se ha hecho viral en las redes sociales.

Al responsable del ataque homófobo le molestaba cómo se vestía el joven, que llevaba unos pantalones vaqueros cortos y una camiseta sin mangas amarilla: "Que estás en un sitio público", le espetaba, a lo que el joven le respondía: "Y tú también. Contrólate". "Pero yo visto bien", fue el único argumento del individuo.

Cuando el joven gay le informa de que "es el día del Orgullo", el hombre homófobo le contesta: "A mí me da igual. También es el día de soltar hostias, ¿quieres ver cómo te las suelto?". "Tú no me tienes que decir nada, porque yo a ti no te molesto", trataba de razonar el joven con el atacante, que, por su parte, afirmaba: "A mí me estás faltando al respeto por vestir así y más habiendo niños pequeños".

Todo esto sucedía ante la presencia del guardia de seguridad del establecimiento, que se mantuvo en todo momento entre ambos aunque con una actitud pasiva. "¿En serio tengo que aguantar que un chaval me diga que no me puedo vestir así?", se quejaba la víctima ante al trabajador del local desde el principio.

Desde el Pride de Barcelona, la organización de estas fiestas en la capital catalana, han mostrado su indignación y su apoyo a la víctima, a quien animan a cursar la correspondiente denuncia. También desde el Observatorio de la Homofobia de Barcelona han condenado el acto y se han puesto a disposición de la víctima.

La Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también ha condenado esta agresión y ha dicho que "Barcelona es una ciudad orgullosamente diversa" y que defenderán "la libertad de género y sexual de todas las personas".

Además, la mayoría de los ciudadanos que han comentado el lamentable episodio, han coincidido en que precisamente esta escena es el mejor ejemplo del motivo por el que en 2019 es tan necesario como siempre la celebración del Orgullo y la lucha por los derechos de las personas con diversidad de género y de orientación sexual.