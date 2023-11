Vientos nutren el fuego en LA

Aguanga, Cal.- Un incendio forestal alimentado por los vientos de Santa Ana arrasó el lunes una zona rural al sureste de Los Ángeles y obligó a 4,000 personas a abandonar sus hogares, según las autoridades.

El llamado incendio de Highland comenzó alrededor de las 12:45 en unas colinas secas cubiertas de maleza cerca Aguanga, un poblado no incorporado del condado de Riverside.

Hasta el lunes en la noche, ocupaba una superficie de unos 5 kilómetros cuadrados, indicó el vocero de los bomberos, Jeff LaRusso.

Las órdenes de evacuación, que seguían vigentes el martes, afectaban unas 1,300 viviendas y 4,000 residentes, añadió.

Las llamas habían destruido tres edificios y dañaron otros seis, pero no estuvo claro de inmediato si eran viviendas. La región no está muy poblada, pero alberga ranchos de caballos y una gran zona de casas rodantes, indicó el portavoz. Por el momento no se han reportado heridos.

Los vientos de entre 32 y 40 kilómetros por hora, con algunas rachas más potentes, propagaron las llamas y las brasas por la hierba y la maleza secas por los recientes vientos y la baja humedad, lo que habría alimentado el fuego.

La empresa de electricidad Southern California Edison estudiaba cortar la electricidad a 144,000 clientes en seis condados para evitar posibles incendios si el viento dañaba los equipos, pero el apagón afectaba a menos de 300 clientes el martes por la mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó vientos de 24 a 40 km/h (15 a 25 mph) con ráfagas de hasta 80 km/h (50 mph). Los vientos más fuertes están previstos para las estribaciones y los valles adyacentes.

Se espera que los vientos se calmen y los bomberos tratarán de controlar el incendio, dijo LaRusso. Pero, añadió que “el viento vence todo. Esperemos que se cumpla el pronóstico”.

Se trajeron un gran camión cisterna de aire, topadoras y otras máquinas para combatir el incendio, uno de los pocos siniestros grandes y activos que ha estallado hasta el momento en California, donde la temporada de incendios dura todo el año, dijo LaRusso.

Los vientos de Santa Ana, fuertes secos y polvorientos, generalmente llegan a la costa del Pacífico desde las regiones desérticas de tierra adentro durante el otoño.

Los vientos han alimentado algunos de los incendios más grandes y dañinos de la historia reciente de California.