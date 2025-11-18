Violencia por colonos israelíes deja un muerto

JERUSALÉN — Un israelí murió y tres resultaron heridos en un ataque el martes en un cruce de Cisjordania, informó el servicio de rescate de Israel, tras una serie de ataques de colonos israelíes contra palestinos en todo el territorio ocupado por Israel.

La violencia se produjo un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para proveer protección y gobernar Gaza. Hamás rechazó el plan.

El Ejército israelí dijo que el ataque de embestida y apuñalamiento tuvo lugar en el concurrido cruce de Gush Etzion, al sur de Jerusalén, donde ya antes ha habido ataques a manos de palestinos.

Los servicios de emergencia de Israel informaron que un hombre de 30 años murió a causa de heridas de arma blanca. Otros tres fueron hospitalizados, incluida una mujer en estado grave y un adolescente con lesiones más leves.

No estaba claro de inmediato quién llevó a cabo el ataque o cuántos agresores participaron.

La violencia de los colonos ha estallado en Cisjordania. En el último ataque, el lunes, colonos israelíes arrasaron el pueblo palestino de al-Jab´a, incendiando casas y coches. La violencia provocó una inusual condena del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y otros líderes de alto nivel.

El Ejército israelí envió soldados y policías al pueblo el lunes tras informes de incendios y vandalismo. Horas antes, el lunes, estallaron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad israelíes y colonos que defendían un puesto de avanzada no autorizado en una colina cercana bajo orden de evacuación y demolición, según COGAT, el organismo militar israelí que se ocupa de los civiles en Cisjordania.

La policía israelí dijo anteriormente que seis sospechosos fueron arrestados en enfrentamientos durante las demoliciones, mientras decenas de colonos atrincherados lanzaban piedras, barras de metal y neumáticos en llamas.