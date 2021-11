Viuda de dictador surcoreano se disculpa por gobierno brutal

La viuda del último dictador militar de Corea del Sur emitió una disculpa por los "dolores y cicatrices" provocados por el gobierno brutal de su esposo, durante una ceremonia efectuada el sábado en un hospital de Seúl a la que acudieron parientes y exasesores para rendir homenaje a Chun Doo-hwan.

Chun, que tomó el poder después de un golpe de Estado en 1979 y aplastó violentamente las manifestaciones prodemocráticas al año siguiente antes de ser encarcelado por traición en la década de 1990, falleció el martes en su casa de Seúl a los 90 años.

En el último de cinco días de honras fúnebres, la familia de Chun realizó un servicio funerario en el Hospital Severance de Seúl antes de trasladar sus restos a un parque memorial para su cremación. La viuda de Chun, Lee Soon-ja, dijo durante la ceremonia en el hospital que su esposo había dicho que quería ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas en áreas fronterizas cerca de Corea del Norte.

"Conforme concluimos la procesión fúnebre hoy, me gustaría ofrecer una profunda disculpa en nombre de nuestra familia hacia las personas que sufrieron dolores y cicatrices durante el tiempo que pasó mi marido en el puesto", dijo Lee, sin especificar los crímenes de Chun.

Chun nunca se disculpó por sus atrocidades, que incluyeron supervisar una masacre de cientos de manifestantes a favor de la democracia en la ciudad sureña de Gwanghu en 1980, uno de los momentos más oscuros en la historia moderna del país conforme intentaba consolidar su gobierno tras el golpe de Estado.

Un alto representante de una fundación que representa a las víctimas de Gwangju, Cho Jin-tae, dijo que la vaga expresión de remordimiento de Lee sonó hueca y exhortó a la familia de Chun a que respalde las palabras de ella con acciones, como las de cooperar en los intentos por hallar la verdad acerca de los principales delitos del dictador.

"No creo que nadie resulte consolado por los comentarios de Lee Soon-ja el día de hoy", dijo Cho a The Associated Press vía telefónica.

El candidato del partido gobernante de Corea del Sur para las elecciones presidenciales de marzo año, Lee Jae-myung, dijo que los comentarios de la viuda de Chun "insultaban a los ciudadanos de Gwangju y a nuestra gente".

Puso en duda si Lee Soon-ja excluyó deliberadamente a las víctimas de Gwangju de su disculpa al referirse explícitamente al tiempo de Chun en el cargo. Si bien el golpe de Chun fue en 1979, no fue hasta septiembre de 1980 que se convirtió formalmente en jefe de Estado, que fue meses después de los asesinatos en Gwangju en mayo.

Chun era un general de división del Ejército cuando tomó el poder en diciembre de 1979 junto con sus cómplices militares, entre ellos Roh Tae-woo, quien posteriormente sucedió a Chun como presidente tras ganar los primeros comicios democráticos en el país en décadas. Ambos fallecieron casi con un mes exacto de diferencia: Roh murió el 26 de octubre.