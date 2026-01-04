"Viva la libertad"

Caracas, Ven.- Horas después de una operación militar con la que Estados Unidos sacó al presidente Nicolás Maduro de Venezuela, el mandatario Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos administraría Venezuela al menos temporalmente y explotaría sus vastas reservas de petróleo para venderlo a otras naciones.

Hablando con los periodistas horas después de la captura de Maduro, Trump reveló sus planes para explotar el vacío de liderazgo para "arreglar" la infraestructura petrolera del país y vender "grandes cantidades" de petróleo a otros países.

Maduro y su esposa, capturados durante la noche en su hogar, situado en una base militar, fueron llevados primero a bordo de un buque de guerra estadounidense en su camino a Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia los acusa de ser parte de una conspiración de narcoterrorismo. Un avión que se cree transportaba al mandatario aterrizó el sábado por la tarde en Nueva York.

Una persona detenida fue escoltada fuera del avión y bajó con cautela por una escalera antes de ser conducida por la pista rodeada de agentes federales. Varios agentes parecían grabar a la persona con sus teléfonos.

Hasta el momento, se desconoce cuál es la autoridad legal para la incursión estadounidense en Venezuela, que se realizó sin la aprobación del Congreso, aunque el gobierno de Trump promovió la destitución como un paso hacia la reducción del flujo de drogas peligrosas hacia Estados Unidos.

Trump también afirmó que el gobierno de Estados Unidos ayudaría a administrar Venezuela y que ya lo estaba haciendo, aunque no había señales inmediatas de que eso fuera así.

"Vamos a administrar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa", dijo Trump en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, donde se jactó de que esta "operación extremadamente exitosa debería servir como advertencia para cualquiera que amenace la soberanía estadounidense o ponga en peligro vidas estadounidenses".

Maduro y otros funcionarios venezolanos fueron acusados en 2020 de asociación delictuosa para cometer "narcoterrorismo", pero el Departamento de Justicia estadounidense emitió una nueva acusación el sábado contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la que describe el régimen como un "gobierno corrupto e ilegítimo" alimentado por una operación de tráfico de drogas que inundó a Estados Unidos con cocaína.

Trump publicó en su cuenta de Truth Social una foto que, según él, mostraba a Maduro bajo custodia, con los ojos vendados y vistiendo un conjunto deportivo a bordo del USS Iwo Jima.

Ataque en la madrugada

El ataque se produjo después de meses de presión que el gobierno de Trump emprendió contra el presidente venezolano, la cual incluyó un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en las aguas frente a Sudamérica y ataques contra lanchas en el Pacífico y el Caribe a las que acusó de transportar drogas. La semana pasada, la CIA estuvo detrás de un ataque con drones en una zona de tráfico presuntamente utilizada por narcotraficantes venezolanos.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que las fuerzas estadounidenses habían ensayado sus maniobras durante meses, aprendiendo todo sobre Nicolás Maduro: dónde estaba y qué comía.

En las primeras horas del sábado, se escucharon múltiples explosiones y aviones volando a baja altura sobre la capital venezolana.

El ataque duró menos de 30 minutos y las explosiones —al menos siete— hicieron que muchos salieran corriendo a las calles, mientras otros recurrieron a las redes sociales para informar lo que habían visto y oído.

Dudas sobre la legalidad

Legisladores de los dos principales partidos políticos en el Congreso han expresado profundas reservas y objeciones rotundas a los ataques estadounidenses contra lanchas presuntamente utilizadas para el narcotráfico cerca de la costa venezolana, y el Congreso no ha aprobado específicamente el uso de la fuerza militar en esas operaciones en la región.