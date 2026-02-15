Caracas, Ven.- Al menos 17 personas que permanecían detenidas por motivos políticos en una prisión del este de Caracas se reencontraron la madrugada del sábado con sus familiares tras ser liberadas, al tiempo que crece la presión sobre el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para acelerar las excarcelaciones.

Al grito de "viva la libertad" y con aplausos, los familiares apostados en los exteriores de la Zona 7, donde se encuentran los calabozos de la Policía, en la barriada de Boleíta en la capital venezolana, recibían a los liberados, unos entre algarabía y otros en medio del llanto, mientras se fundían en un abrazo con sus seres queridos.

"La esperanza creció al 2.000 por ciento, muchísima esperanza porque sabemos que se abrieron las puertas y ya salieron 17 y después de ellos van a venir más", comentó a The Associated Press Evelin Quiaro, madre de un prisionero.

Cerca de la medianoche del viernes, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, había anticipado en sus redes sociales que "en el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7, están siendo excarceladas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Continuamos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos", finalizó el mensaje de Rodríguez.

No obstante, la Ley de Amnistía a la que aludió el titular del legislativo aún no ha sido aprobada en la Asamblea, donde dos días atrás se aplazó su segunda discusión por desacuerdos en la redacción de uno de sus artículos.

De acuerdo con el balance del Foro Penal, hasta el viernes 644 personas continuaban presas por razones políticas. El gobierno no admite que en el país existan presos por motivos políticos y acusan a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.

Entre los liberados del sábado, según la organización civil Foro Penal —que da seguimiento a la situación de los presos en Venezuela—, se encontró también a Gabriel Sánchez, un joven dentro del espectro autista, quien permanecía detenido desde noviembre de 2025.