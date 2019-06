Vladimir Putin defiende política migratoria de Trump

El presidente ruso, Vladimir Putin, salió en defensa de la política migratoria de su par estadounidense, Donald Trump, al señalar que "al menos está buscando una solución".

En entrevista con el diario "Financial Times", reproducida por medios rusos, previo al arranque de la cumbre del G20 en Osaka, Japón, Putin fue cuestionado sobre el problema migratorio que se vive en Europa y la política de la canciller alemana Angela Merkel, de aceptar a los migrantes, que el ruso llamó un "error cardenal".

Acto seguido, dijo que "uno puede criticar a Trump por su intención de construir un muro entre México y Estados Unidos. Quizá esté yendo demasiado lejos. No estoy discutiendo este punto, pero él tenía que hacer algo respecto del enorme flujo de migrantes y drogas".

"Nadie", añadió en la entrevista, "está haciendo algo. Dicen que esto y aquello está mal. Dígame, ¿qué está bien entonces? ¿Qué debería hacerse? Nadie ha propuesto algo. No quiero decir que se deba construir un muro, o que se deban elevar los aranceles 5% -como amenazó Trump- en las relaciones económicas con México. No es lo que estoy diciendo, pero hay que hacer algo. Al menos él [Trump] está buscando una solución".

Según el líder ruso, los estadounidenses que ven lo que hace Trump dicen: "'Al menos él está haciendo algo, sugiriendo ideas y buscando una solución".

Lo mismo, señaló al "Financial Times", pasa en Europa. "Discutí esto con muchos de mis colegas, pero nadie tiene la respuesta. Dicen que no pueden implementar una política de línea dura por varias razones. ¿Por qué exactamente? Porque sí. Tenemos leyes, dicen. ¡Bueno, pues cambien las leyes entonces!".

Los "liberales", alegó, "presuponen que no es necesario hacer nada. Los migrantes pueden matar, saquear y violar con impunidad porque sus derechos como migrantes deben ser protegidos. ¿Qué derechos son esos? Todo crimen debe tener su castigo".