Volcán desplaza a miles en aldeas de Filipinas

Manila, Filipinas.- Casi 200.000 personas en 124 aldeas del noreste de Filipinas se vieron afectadas y más de 5.400 huyeron de enormes columnas de ceniza expulsadas por el volcán Mayón durante el fin de semana tras el colapso de depósitos de lava en sus laderas, informaron funcionarios el lunes.

No hubo una erupción explosiva del Mayon, que lleva en erupción de forma leve e intermitente desde enero, pero enormes depósitos de lava en su ladera suroeste se precipitaron repentinamente en un flujo piroclástico —una avalancha de rocas calientes, ceniza y gas— antes del anochecer del sábado, señaló Teresito Bacolcol, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología.

No se reportaron muertes ni heridos, pero enormes nubes de ceniza se dispersaron sobre 120 aldeas, en su mayoría en la provincia de Albay, tomando a muchos por sorpresa y ralentizando el tráfico debido a la mala visibilidad en la zona.

"La caída de ceniza era tan espesa que no había visibilidad alguna, ni siquiera en nuestra carretera nacional", explicó el alcalde Caloy Baldo, del municipio de Camalig.

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"Algunos aldeanos entraron en pánico, pero les aconsejamos que se calmaran", declaró Baldo a The Associated Press.

Las granjas de hortalizas resultaron dañadas por la caída de ceniza, que también mató a cuatro búfalos de agua y una vaca en Camalig, comentó Baldo, y añadió que se estaba llevando a cabo una limpieza en su municipio de 8.000 habitantes, en la provincia de Albay.