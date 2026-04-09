Vuelca embarcación en lago del este del Congo
BUKAVU, Congo.- Una embarcación volcó en un lago del este del Congo y hay al menos a 21 personas desaparecidas, informaron las autoridades.
La nave volcó el martes en el lago Kivu cuando iba a la localidad de Makengere después de una visita a un pueblo con mercado. Veintitrés personas sobrevivieron y la búsqueda de los desaparecidos continúa, indicaron las autoridades.
La causa del viaje estaba bajo investigación. No se sabe cuántas personas iban a bordo ni la cifra exacta de desaparecidos.
Las tragedias mortales en embarcaciones son comunes en el país de África central, a menudo por viajes nocturnos y naves sobrecargadas.
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Debido a la inseguridad en el este del Congo, muchas personas están abandonando las pocas carreteras disponibles y optan por embarcaciones de madera que se desmoronan bajo el peso de los pasajeros y sus mercancías. Las carreteras a menudo quedan atrapadas en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad congoleñas y los rebeldes, que en ocasiones bloquean las principales rutas de acceso.
Los ríos del Congo son un medio de transporte fundamental para sus más de 100 millones de habitantes.
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