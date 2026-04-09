Vuelve Irán a cerrar el estrecho de Ormuz

TEHERÁN, Irán.- Un acuerdo de alto el fuego para poner en pausa los combates con Irán pendía de un hilo el miércoles después de que la República Islámica cerró nuevamente el estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques israelíes en el Líbano. La Casa Blanca, por su parte, exigió la reapertura de la vía fluvial mientras busca mantener en marcha las conversaciones de paz que se habían entablado.

Estados Unidos e Irán clamaron victoria después de alcanzar el acuerdo, mientras que gobiernos de todo el mundo expresaron su alivio, incluso cuando se registraban más ataques con drones y misiles en Irán y países del golfo Pérsico. Al mismo tiempo, Israel intensificó sus ataques contra el grupo político-militar Hezbollah en el Líbano, alcanzando sin previo aviso varias zonas comerciales y residenciales de Beirut.

Al menos 112 personas murieron y cientos resultaron heridas en uno de los días más mortíferos en la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah.

El presidente del Parlamento iraní señaló que las conversaciones previstas con EU para buscar un alto permanente al conflicto eran "irrazonables".

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Mohammad Bagher Ghalibaf se expresó en contra de los ataques israelíes contra Hezbollah.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, señaló: "El mundo ve las masacres en Líbano. La pelota está en la cancha de los Estados Unidos de Norteamérica, y el mundo está observando si actuará conforme a sus compromisos".