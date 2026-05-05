Washington Post gana el Pulitzer

Nueva York.- Los Premios Pulitzer de 2026 distinguieron este lunes a The Washington Post por su cobertura del ejercicio del poder de Donald Trump, en una edición marcada por investigaciones sobre el impacto político de su presidencia y sus efectos en las instituciones estadounidenses.

El jurado otorgó el galardón de Servicio Público, el más prestigioso del certamen, a la cabecera estadounidense por una serie de trabajos que analizaron la reestructuración del aparato federal durante el actual mandato de Trump.

El Pulitzer de Investigación de este año fue para el equipo de The New York Times por una serie de reportajes que revelaron cómo Trump ha beneficiado a su entorno familiar y político durante sus dos etapas en el poder.

Associated Press fue premiada por una investigación global sobre tecnologías de vigilancia masiva desarrolladas entre Silicon Valley y China, mientras que el San Francisco Chronicle recibió el reconocimiento en Reportaje Explicativo por su serie sobre el uso de algoritmos por parte de aseguradoras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí