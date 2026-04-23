Y Líbano sigue bajo fuego

Beirut, Líbano.- En el sur de Líbano, tres ataques israelíes separados provocaron la muerte de al menos seis personas e hirieron a otras, informaron las autoridades locales. Israel negó haber llevado a cabo uno de los ataques y no ha comentado sobre los otros.

Esto ocurrió mientras los embajadores de Israel y Líbano se preparaban para una nueva reunión en Washington este jueves, con miras a extender un frágil alto el fuego.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa dijo que un dron israelí atacó la aldea de Jabbour, donde mató a una persona e hirió a otras dos. El ejército de Israel negó que hubiera atacado la zona.

El Ministerio de Salud del Líbano señaló que dos ataques israelíes contra la aldea de al-Tiri provocaron la muerte de tres personas, incluido un periodista, e hirieron a otro periodista.

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Las autoridades dijeron que el cuerpo de la periodista libanesa Amal Jalil, que trabajaba para el diario Al-Akhbar, fue sacado de entre los escombros horas después. Jalil había estado cubriendo las hostilidades entre Israel y Hezbolá desde octubre de 2023 y estaba informando durante la última guerra, dijo el periódico.

El ejército de Israel alegó que varias personas en la aldea violaron el alto el fuego y representaban un riesgo para la seguridad de sus tropas. Negó haber impedido que los equipos de rescate llegaran a la zona.

El presidente francés Emmanuel Macron dijo que un efectivo francés de las fuerzas de paz de la ONU que resultó herido en un ataque ocurrido el fin de semana en Líbano murió a causa de sus heridas. Otro efectivo francés falleció en el ataque del sábado, en el que la fuerza fue atacada con armas ligeras en el sur de Líbano.

Desde el inicio de la guerra, al menos 3.375 personas han muerto en Irán, según autoridades. Más de 2.290 personas han muerto en Líbano, 23 han muerto en Israel y más de una docena han muerto en Estados árabes del Golfo.