Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Mundo

Mundo

Y llegó el euro a los búlgaros

Los cajeros en Bulgaria dispensan euros por primera vez tras su adhesión a la moneda única

Por AP

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
Y llegó el euro a los búlgaros

Sofía, Bulgaria.- Los búlgaros comenzaron a retirar euros por primera vez el jueves después de que la antigua nación comunista se convirtió en el 21er miembro de la unión monetaria europea.

Los cajeros automáticos en la capital, Sofía, dispensaron billetes de euro completamente nuevos. Sustituyen al lev, que aún se utilizará para pagos en efectivo durante el mes de enero, aunque el cambio solo será en la nueva moneda.

El país, que tiene casi 6,7 millones de habitantes, era uno de los más pobres del continente cuando ingresó en la Unión Europea en 2007. Su adhesión a la moneda única supone una mayor integración en el bloque después de su transición, en 1989, de una economía de estilo soviético a la democracia y al libre mercado.

Este hito histórico coincide con un momento de inestabilidad política luego de que el gobierno conservador se vio obligado a dimitir a principios de diciembre tras protestas nacionales contra la corrupción, y de escepticismo entre la población, alimentado por el temor al alza de los precios.

El gobierno tuvo que reducir la inflación al 2.7% a principios de 2025 para cumplir con las normas de la UE y obtener el visto bueno de los líderes del bloque de 27 naciones. Pero su renuncia dejó al país sin presupuesto para este año, lo que obstaculiza las reformas y el uso de los fondos de apoyo comunitarios, y alimentó las protestas.

Grupos nacionalistas y prorrusos también han aprovechado el temor a que el cambio al euro derive en un aumento de la pobreza y a la pérdida de la identidad nacional.

Los países que ingresan a la UE se comprometen a adoptar el euro, pero este proceso puede demorarse años y algunos de los socios no tienen prisa. Croacia fue el último país en incorporar el euro en 2023.

El día de Nochevieja, la moneda europea cotizaba a 1,173 dólares sobre las 16.00 GMT, después de que, hace casi justo un año, el euro estuviera en niveles bajos nunca vistos desde 2022: 1,027 dólares.

La economía de Bulgaria, con un PIB per cápita de 24.300 euros -por debajo de la media europea (38.100 euros)-, representa el 0,5 % de todo el Producto Interior Bruto de la Unión Europea (UE).

