"Yo sólo quería salir en las noticias", dice joven en Londres

Un joven que aventó a un niño de 6 años desde el décimo piso del Tate Modern, nombre popular del Museo Nacional Británico de Arte Moderno en Londres, se declaró culpable de intento de asesinato y dijo que lo hizo porque "quería salir en las noticias, decir quién soy y por qué lo hice".

Jonty Bravery, quien padece de autismo, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno límite de la personalidad, está en custodia bajo espera de conocer su sentencia el próximo mes de febrero, indica "The Irish Times".

La víctima, de la que no se conoce su nombre por ser menor de edad, se recupera en su natal Francia, menciona la publicación.

Miembros de su familia, que iniciaron una campaña en GoFundMe para recabar dinero para sus lesiones, dijeron que el menor ya puede aventurarse en el exterior y ya tiene algo de movimiento en sus pies.

Bravery, de Londres, fue arrestado luego del incidente el pasado 4 de agosto.

En el juzgado, se mencionó que Bravery se acercó a un elemento de seguridad y le dijo: "Creo que maté a alguien. Aventé a alguien desde el balcón".

De acuerdo con la corte, el acusado dijo que oyó voces que le dijeron que debía herir o matar a las personas.

Bravery, según la publicación, dijo a la policía que quería probar un punto a "todos los idiotas" que le decían que no tenía problemas mentales. Luego le preguntó a los oficiales si el incidente iba a estar en las noticias.

Les dijo: "Busco estar en las noticias; busco decir quién soy y por qué lo hice". En la corte también se dijo cómo se ha deteriorado la salud de Bravery.

La fiscal Emma Jones dijo que es "extraordinario" que la víctima haya sobrevivido.

"Fue una terrible experiencia para los padres (del niño) y nuestros pensamientos están con todos ellos. Esperamos que tenga una recuperación completa lo más pronto posible", afirmó.