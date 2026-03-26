Youtube y Meta pierden crucial juicio

Los Ángeles, Cal.- Un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles culpables a Meta y Youtube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales y por la que tendrán que pagar una indemnización de 3 millones de dólares y otros posibles daños.

El juicio comenzó a finales de enero en el Tribunal Superior de Los Ángeles con la demanda de una joven de 20 años que alegó que se volvió adicta a aplicaciones como Instagram y YouTube durante su infancia.

Ambas plataformas deberán pagar 3 mdd en concepto de indemnización por daños morales y otros perjuicios económicos.

De acuerdo con la sentencia, Meta es responsable del 70 % de dicho coste y YouTube del resto.

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El jurado de este histórico juicio, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, seguirá deliberando para decidir qué daños punitivos adicionales deberán pagar las empresas por dolor o fraude.

El resultado de esta la demanda contra los gigantes sienta las bases para la resolución de alrededor de 1,500 casos similares.