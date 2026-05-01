Zelenski busca detalles del plan ruso

Kiev, Ucrania.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó en una publicación en Telegram que busca los detalles de un alto el fuego a corto plazo propuesto por Rusia a su homólogo estadounidense Donald Trump.

El mandatario ruso Vladímir Putin propuso un alto el fuego para el 9 de mayo, coincidiendo con el Día de la Victoria en Rusia, durante una llamada telefónica con Trump en la víspera.

"Hemos dado instrucciones a nuestros representantes para que se pongan en contacto con el equipo del presidente de Estados Unidos y aclaren los detalles de la propuesta rusa de un alto el fuego de corto plazo", manifestó Zelenski.

El asesor de Putin, Yuri Ushakov, dijo que el presidente ruso había hablado sobre un alto el fuego para el feriado del 9 de mayo, cuando Rusia celebra la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, durante una llamada con Trump.

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Pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aclaró el jueves que aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva y que corresponde a Putin decidir los términos específicos.

Zelenski señaló que Ucrania propone que los combates paren por más tiempo.

"Averiguaremos exactamente de qué se está hablando, si se trata de unas pocas horas de seguridad para un desfile en Moscú o algo más", indicó en una publicación en Telegram.

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