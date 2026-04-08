Zelenski ofrece una pausa de Pascua

Kiev, Ucrania.- Ucrania ha propuesto a Rusia una pausa en los ataques contra la infraestructura energética de ambos durante la festividad de la Pascua ortodoxa, que se celebrará este próximo fin de semana, afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Zelenski indicó que la oferta se hizo a través de Estados Unidos, que ha estado mediando conversaciones entre delegaciones de Moscú y Kiev, mientras la invasión rusa entra en su quinto año.

"Si Rusia está dispuesta a detener los ataques contra nuestra infraestructura energética, nosotros estaremos dispuesto a responder de la misma manera", declaró el líder ucraniano en un discurso público a última hora del lunes. "Esta propuesta, transmitida a través de los estadounidenses, ya ha sido presentada a la parte rusa".

No hubo comentarios desde Moscú sobre la propuesta. Intentos anteriores de asegurar altos el fuego han tenido poco o ningún impacto. El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró de forma unilateral un alto el fuego la Pascua pasada, pero ambas partes se acusaron mutuamente de violarlo.

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Por otra parte, un dron ruso impactó un autobús cuando se acercaba a una parada, mató a cuatro civiles e hirió a otros 15 en la ciudad de Nikopol, en el sureste de Ucrania, informaron las autoridades el martes por la mañana.

Además, las autoridades ucranianas informaron que tres personas murieron y otras tres resultaron heridas en un ataque contra un edificio residencial en Jersón.