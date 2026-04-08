logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

Fotogalería

Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Zelenski ofrece una pausa de Pascua

Por AP

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A
Zelenski ofrece una pausa de Pascua

Kiev, Ucrania.- Ucrania ha propuesto a Rusia una pausa en los ataques contra la infraestructura energética de ambos durante la festividad de la Pascua ortodoxa, que se celebrará este próximo fin de semana, afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Zelenski indicó que la oferta se hizo a través de Estados Unidos, que ha estado mediando conversaciones entre delegaciones de Moscú y Kiev, mientras la invasión rusa entra en su quinto año.

"Si Rusia está dispuesta a detener los ataques contra nuestra infraestructura energética, nosotros estaremos dispuesto a responder de la misma manera", declaró el líder ucraniano en un discurso público a última hora del lunes. "Esta propuesta, transmitida a través de los estadounidenses, ya ha sido presentada a la parte rusa".

No hubo comentarios desde Moscú sobre la propuesta. Intentos anteriores de asegurar altos el fuego han tenido poco o ningún impacto. El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró de forma unilateral un alto el fuego la Pascua pasada, pero ambas partes se acusaron mutuamente de violarlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por otra parte, un dron ruso impactó un autobús cuando se acercaba a una parada, mató a cuatro civiles e hirió a otros 15 en la ciudad de Nikopol, en el sureste de Ucrania, informaron las autoridades el martes por la mañana.

Además, las autoridades ucranianas informaron que tres personas murieron y otras tres resultaron heridas en un ataque contra un edificio residencial en Jersón.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    ANTAC suspende bloqueos tras represión en Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua
    ANTAC suspende bloqueos tras represión en Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua

    ANTAC suspende bloqueos tras represión en Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua

    SLP

    El Universal

    El movimiento exige seguridad y condiciones justas en carreteras, pero se detiene por riesgos a la integridad.

    Irán anuncia paso seguro por estrecho de Ormuz tras alto el fuego
    Irán anuncia paso seguro por estrecho de Ormuz tras alto el fuego

    Irán anuncia paso seguro por estrecho de Ormuz tras alto el fuego

    SLP

    EFE

    El alto el fuego bilateral entre Irán y Estados Unidos permitirá negociaciones de paz en Islamabad.

    Delta Air Lines aumenta tarifas por equipaje documentado en vuelos nacionales
    Delta Air Lines aumenta tarifas por equipaje documentado en vuelos nacionales

    Delta Air Lines aumenta tarifas por equipaje documentado en vuelos nacionales

    SLP

    AP

    El aumento responde al alza del precio del combustible para aviones por la guerra en Oriente Medio.

    Ataque israelí en Líbano mata a dirigente cristiano y su esposa
    Ataque israelí en Líbano mata a dirigente cristiano y su esposa

    Ataque israelí en Líbano mata a dirigente cristiano y su esposa

    SLP

    AP

    Más de 1,500 muertos y desplazados marcan el conflicto entre Israel y Hezbollah en Líbano.