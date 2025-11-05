Zohran Mamdani reta a Donald Trump al asumir como alcalde de Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Zohran Mamdani no perdió tiempo como alcalde electo de la ciudad de Nueva York antes de dirigirse al hombre que amenazó no sólo con retirarle fondos a la ciudad, sino también con arrestarlo y deportarlo si ganaba los comicios.

"Donald Trump, sé que estás viendo esto, así que tengo unas palabras para ti: sube el volumen", manifestó Mamdani, un demócrata, al presidente republicano desde el escenario en su fiesta de victoria en Brooklyn.

Emitió un desafío directo al presidente. "Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer", declaró.

La proclamación ilustra cómo ambos hombres se han aprovechado mutuamente como adversarios políticamente ventajosos, ya que Mamdani ha ascendido de legislador estatal desconocido a estrella demócrata nacional y Trump ha presentado al Partido Demócrata actual como radical y fuera de contacto con los votantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El día después de la elección, Trump se refirió repetidamente a Mamdani durante una conferencia de negocios en Miami, describiendo al alcalde electo como una pesadilla que prometió combatir mientras vinculaba a otros políticos demócratas con la nueva estrella política de su partido.

"Si quieren ver lo que los demócratas del Congreso desean hacer con Estados Unidos, sólo miren el resultado de la elección de ayer en Nueva York, donde su partido instaló a un comunista como alcalde de la ciudad más grande del país", dijo Trump.

Mamdani, quien nació en Uganda y se naturalizó estadounidense después de graduarse de la universidad, continuó presentándose como el emblema de la resistencia contra el presidente, quien ha perseguido una agenda agresiva y antiinmigrante durante su segundo mandato.

"Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante", afirmó en su discurso de victoria. "Así que escúchame, presidente Trump, cuando digo esto: Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrás que pasar por todos nosotros".

Trump, quien ha pasado meses insultando a Mamdani y advirtiendo que la ciudad se arruinaría si él ganaba, parecía estar mirando el discurso.

"...así comienza", publicó en las redes sociales mientras Mamdani hablaba.

Mamdani, un socialdemócrata que hizo campaña en base a promesas progresistas y un optimismo alegre que contrasta marcadamente con las tácticas más oscuras y de línea dura de Trump, seguramente seguirá enfrentando los persistentes ataques políticos del presidente, junto con un gobierno federal que podría intentar frustrar su agenda. Sin embargo, sigue sin estar claro exactamente cómo planea Trump responder y si los tribunales lo detendrán.

"Alcalde Trump"

Nueva York hasta ahora ha salido relativamente ilesa de los embates del gobierno federal, que ha enviado a la Guardia Nacional a ciudades como Los Ángeles y Washington. El actual alcalde, Eric Adams, disfrutó de una alianza inusual con el presidente republicano, cuya administración desestimó un caso federal de corrupción contra el alcalde a cambio de que el alcalde ayudara a la agenda de inmigración del presidente.

Pero durante meses, Trump ha amenazado con recortar la financiación federal a la ciudad y tomar el control total si Mamdani ganaba, amenazas que se convirtieron en un pilar de las campañas de los rivales de Mamdani.

Mamdani dice que intentará "blindar" la ciudad contra Trump

En su primera conferencia de prensa como alcalde electo el miércoles, Mamdani reconoció que el exresidente más poderoso de la ciudad será uno de los principales desafíos que tendrá como gobernante municipal.

"Los neoyorquinos enfrentan crisis gemelas en este momento: una administración autoritaria y una crisis de asequibilidad", manifestó. "Y será mi trabajo cumplir con ambas".

Mamdani habló sobre "blindar" la ciudad de Nueva York contra Trump, lo que, según él, implica “proteger a los que menos poder tienen contra el hombre que más poder tiene en este país”.

Pero Mamdani reiteró varias veces que está dispuesto a trabajar con cualquiera, incluso con Trump, si pueden ayudar a los neoyorquinos. Dijo que ni el presidente ni nadie de la Casa Blanca se ha comunicado con él tras su victoria.

Trump pareció insinuar el miércoles que podría estar dispuesto a trabajar con Mamdani también.

"Queremos que Nueva York tenga éxito", dijo Trump. "Lo ayudaremos, un poco, tal vez".

Ecos de Trump

Hace casi una década, Trump era el candidato audaz pero no probado que logró una notable victoria política al construir una coalición populista, aprovechar las redes sociales, comandar la atención de los medios y prometer una ola de cambio.

Esas mismas cualidades han ayudado a Mamdani a ascender para convertirse en el próximo alcalde de la ciudad natal de Trump y la ciudad más grande del país.

Mamdani ofreció el miércoles un vistazo temprano a la forma en que intentará usar esos mensajes contra el presidente. Criticó el alto costo de los comestibles, algo que Trump mencionó repetidamente durante la campaña del año pasado, y señaló que la negativa del mandatario de financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria está "haciendo más difícil pagar esos mismos comestibles cuyo precio él criticaba no hace mucho tiempo".

Pero en lugar de ver a Mamdani como un análogo demócrata de su propio camino hacia el poder, Trump lo ha presentado como un antagonista y una razón por la que podría buscar castigar o tomar la ciudad.

Aunque la mayoría de los presidentes no dedican tiempo a enfrentarse con funcionarios locales electos, Trump no es como la mayoría de los presidentes, y la ciudad de Nueva York tiene un significado especial para él.

El exestrella de reality shows nacido en Queens hizo su fama en Manhattan, donde se convirtió en protagonista de televisión desde su apartamento lujoso y luego lanzó su campaña presidencial después de descender por su escalera mecánica dorada.

Trump le ha dedicado particular atención a la ciudad, tratando de impedir la imposición de tarifas de transporte, tratando de cancelar la construcción de túneles bajo el río Hudson e insistiendo el año pasado en realizar un megamitin en el Madison Square Garden a pesar de su impopularidad en la ciudad.

A medida que la ciudad se preparaba para elegir a su próximo alcalde, Trump se involucró de manera inusualmente activa. Atacó a Mamdani en las redes sociales, etiquetándolo falsamente como comunista y eventualmente respaldando a Cuomo.

Y en el otoño, intermediarios de la administración Trump se acercaron a Adams para tratar de persuadirlo de abandonar su campaña de reelección en un intento de bloquear el camino de Mamdani hacia la victoria.

En vísperas de la elección, Trump sostuvo que probablemente recortaría la financiación federal de la ciudad si Mamdani ganaba, escribiendo en redes sociales que "es muy poco probable que contribuya con fondos federales, aparte del mínimo requerido".

La Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto no respondieron a un mensaje el miércoles sobre los fondos federales para la ciudad que Trump podría intentar retener.

Pero ya había intentado castigar a la ciudad este año como parte de un patrón más amplio de afirmar poder contra funcionarios electos demócratas que lo han criticado, incluyendo la suspensión de fondos para algunos proyectos de infraestructura durante el cierre del gobierno y tratando de recortar subvenciones destinadas a abordar los costos de los migrantes.

Las amenazas también resonaron con algunos votantes.

Amy Snyder, una asesora de arte que votó por Cuomo, aseguró que teme que Mamdani "no podrá enfrentarse a Trump".

Ariel Kohane, un republicano registrado que votó por Cuomo pero ha votado por Trump varias veces, aseveró que espera que el presidente haga todo lo posible para evitar que Mamdani logre su agenda.

"Probablemente Trump tendrá que enviar a la Guardia Nacional y a los agentes de ICE también", afirmó Kohane.

Wacef Chowdhury, un voluntario de la campaña de Mamdani, expresó que anticipaba plenamente que Trump intentaría castigar a la ciudad en represalia por la victoria del socialista democrático.

"Sabemos que lo intentará, pero estamos listos", manifestó Chowdhury, quien trabaja en finanzas.